CHP, belediye soyguncularını aklama aparatına dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB’deki yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları hareketlendiren CHP’ye yüklendi: CHP, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusunu aklayan aparata dönüşmüştür. Gazi'nin partisini hırsızların emrine vermişler. AK Parti İstanbul Teşkilatı ile iftarda bir araya gelen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e “Bu panik, bu saldırganlık niye? Ne oldu da dizleriniz titremeye başladı?” diye sordu. Erdoğan, “Sokak terörü ile siyasete, adalete istikamet çizildiği günler mazide kalmıştır. Türkiye'de suç işleme özgürlüğü olan imtiyazlı azınlık yoktur” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu sonrasında sokak çağrısı yapan CHP’yi sert bir dille eleştirerek, “Gazi’nin partisini hırsızların emrine vermişler” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programı'nda konuştu. İBB yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, satır başları ile şunları kaydetti:
SAĞ DUYUYU TERK ETMEYECEĞİZ
Kamplaşmayı körükleyen, kutuplaşmayı derinleştiren, kucaklaşmayı, muhabbeti, kardeşliği yücelten tarafta yer alacağız. Muhalefet ne yaparsa yapsın sağduyuyu, sabrı, sükûneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Bu mübarek günleri milletimizin iç cephesini takviye için fırsata çevirmeye çalışırken ana muhalefet tam tersi gündemle hareket ediyor. Önce Suriye'de eski rejim artıklarının çıkardığı olayları bahane ederek mezhepçilik fitnesini ateşlemek istediler. Alevi canlarımıza adeta pusu kurmaya kalktılar. Bu oyunu boşa çıkardık hamdolsun. Milletimiz bu oyuna düşmedi, provokasyonlara gelmedi.
CHP SOYGUNCULARIN APARATINA DÖNÜŞTÜ
4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanlarımızı kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. Sadece görevini yapan polislerimize saldırmaya, yargı mensuplarımıza gözdağı vermekten sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar ne ararsan bunlarda her şey var. Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler. Televizyonların, medya gruplarının adını bile vererek 'hepimizin hesabını tutuyorum' diyerek medyayı tehdit ettiler. Böyle siyaset olur mu? İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde bir gerilim, kargaşa atmosferi oluşturmak için her yolu deniyorlar. Mevcut yönetim altında CHP seçmenlerinin taleplerini Meclis'e taşıyan bir parti değil gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusunu aklayan bir aparata dönüşmüştür.
HER YERDEN DOLARLAR EUROLAR FIŞKIRIYOR
Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri CHP'yi boğazına kadar kire, pasa, çamura, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaştırmış durumdadırlar. Çöp, çukur, çamur, işte aynısını yapıyorlar. Ama bir özellikleri var lafa her başladıklarına Atatürk'ün kurduğu partiyle övünenler Gazi'nin partisini hırsızların emrine vermişlerdir. CHP sadece deveyi hamutuyla götüren haramilerin; değil marjinallerin oyuncağı haline gelmiştir. Diploma sahtekarlığı dair ortaya akıl, ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor. Dolarlar, Eurolar fışkırıyor. Yüzlerce milyar liralık korkunç vurgundan bahsediliyor. CHP Genel Başkanı ve şürekâsı bunların hiçbirine cevap veremiyor. 'Sahtekarlık, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet yoktur' diyemiyorlar. ‘Ne biz ne arkadaşlarımız harama el uzatmadı’ diyemiyorlar. Belediye başkanı, yöneticilerine, yol yürüdükleri arkadaşlarına kefil olamıyorlar. Aslanlar gibi iddialara cevap vermek yerine bize saldırarak Cumhur İttifakı ortağımızın muhterem genel başkanına hakaret ederek gençlerin arkasına saklanarak marjinal örgütleri öne sürerek suç bastırmayla çalışıyorlar.
Ne oldu dizleriniz titremeye başladı
- CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel’in operasyonlar sonrasında paniğe kapıldığını vurgulayan Erdoğan, “Sayın Özel neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu telaş bu panik havası, bu saldırganlık niye? Düne kadar şaibe yok diyordunuz. Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu? Ne oldu da dizleriniz titremeye başladı? Şimdi kimi tasfiye edecek kimi sırtından hançerleyeceksiniz? Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız?” dedi.
SAÇILAN PİSLİKLERDEN CHP’LİLER DE RAHATSIZ OLDU
Erdoğan şunları kaydetti: “Ortaya dökülen bu pislikler bizi ve milletimizi değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. CHP'ye çökmüş bir avuç paragözün asırlık partiyi parmağında oynatması, Gazi'nin partisi CHP diyen CHP vatandaşlarını endişelendiriyor. İSKİ skandalından 32 yıl sonra tekrar aynı olaylara şahit olmayı içine sindiremiyorlar. CHP bünyesini zehirli bir sarmaşık misali saran bu harami, yağmacılardan temizlenmedikçe, siyasi itibarını ve parti kimliğini tekrar kazanamaz. Siyasette onur, haysiyet, güven bir kez kaybedilirse bir daha yerine kolay kolay konulamayan erdemlerdir. CHP genel Başkanı Özel iradesine vurulan zincirleri kıramamış, vesayetten kendisini kurtaramamıştır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının bu hallere düşürülmesinden biz asla hoşnut değiliz. Biz karşımızda kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet görmeyi arzu ederiz.”
Sokak terörü ile dizayn dönemi mazide kaldı
Yolsuzluk ve terör operasyonunun ardından CHP’nin çağrısıyla başlayan sokak olaylarını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum; sokaklara çıkarak yanına sol örgütleri, marjinalleri, vandalları alarak milli iradeye parmak sallama artık geride kalmıştır. Sokak teröründen siyasete, adalete istikamet çizildiği günler eski Türkiye gibi mazide kalmıştır” dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
HUKUK KARŞISINDA KİMSE İMTİYAZLI DEĞİL
Türkiye hukuk devletidir, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bağımsız ülkedir. Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi ve hukuk işlesin. Yüreğiniz yetiyorsa bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararını versin. Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Türkiye'de suç işleme özgürlüğü olan imtiyazlı azınlık yoktur ve olmayacaktır. CHP ve yandaşların tahriklerle kamu düzenini bozmaya milletimizin huzurunu kaçırmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye üzerine operasyon yapılmasına, ameliyat yapılmasına 85 milyonun arasına yeni nifak tohumları örülmesine müsamaha göstermeyeceğiz. 85 milyonun kardeşliğine pusu kuranları hep birlikte bozguna uğratacağız.