İstanbul’da düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’da Erdoğan, Nevruz ateşini yaktı. Haliç Kongre Merkezi’nde kendisini karşılayan protokol üyeleriyle selamlaşarak sohbet eden Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından etkinliğe ilişkin bilgi verildi. Nevruz geleneği olarak, Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu. Erdoğan, Türki cumhuriyetlerden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle çadırların kurulduğu alanda bekleyen gençlerle de sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında meşaleyle Nevruz ateşini yaktı. İlk olarak Zorlu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde ateşin üzerinden atladı.

21 Mart’ı bayram ilan edelim

Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu paylaşan tüm soydaşlara, ülke ve millet adına muhabbetlerini ilettiğini belirten Erdoğan, Nevruz heyecanına ortak oldukları için katılımcılara da ayrıca teşekkür etti. Erdoğan, “Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey’le de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart’ı biz de şöyle dönüyorum, arkaya bakıyorum, ‘Baharın ve kardeşliğin bayramı’ olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada, hep birlikte bu adımı

atalım inşallah. Unutmayın Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz” dedi.

Ortak kutlama günü olsun

“Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi’si Sünni’si, Türkü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır” diyen Erdoğan, “Nevruz ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin, kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir. Şimdi bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı’nı Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Temenni

ediyoruz ki kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak” ifadelerini kullandı.







