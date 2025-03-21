İBB operasyonu sızdırıldı mı?

FETÖ’nün propaganda sorumlusu ve medyadaki algı çalışmalarını yönlendiren Cevheri Güven’in İBB operasyonundan bir gün önce buna ilişkin sinyal verdiği belirlendi. “Zemin Hazırlıyor Yine Darbe Yapacak” başlıklı videosunda Güven’in, bu video içerikte yapılacak operasyona ilişkin bilgi verdiği, hükümet yetkilileri aleyhine algı çalışmasında bulunduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok yargı mensubunun hedef alındığı yayında kışkırtıcı ifadelerle halkın nasıl sokağa döküleceğine dair ipuçları verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında Köstebek iddiasıyla devam etmekte olan bir dava da bulunan Güven’in operasyona ilişkin birçok detayı önceden bilmesi ve bu konuları ekran önünde dile getirmesi dikkat çekti.