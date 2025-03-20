İşte İmamoğlu ve ekibinin terör trafiği: Yüzlerce kez görüşmüşler

Önceki gün gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan Azad Barış'ın aynı soruşturmada kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile sık görüşmeleri ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ile 2 kez görüştüğü, 253 kez aynı yerde bulunduğu tespit edildi. 'Kent Uzlaşısı' faaliyetleri için Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la 17 kez görüşen, 354 kez aynı yerde bulunan Azad Barış’ın, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 2 kez görüştü, 20 kez de aynı yerde bulunduğu belirlendi.

Geliri yok ama araçlar aldı

Teknik takipte Azad Barış’ın, hakkında terör kaydı olan 312 kişiyle iletişimde olduğu tespit edildi. Terör faaliyetinin merkezi olarak yönetilen Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi’nin genel koordinatörü olan Azad Barış’ın, burada aldığı notlara ve konuşmalara da ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesi için kampanya yöneten Barış’ın, hiçbir geliri olmamasına rağmen araç ve mülk aldığı ortaya çıktı.

Sürekli döviz yatırıp çekti

Ağustos 2022’den sonra düzenli ve resmi bir geliri bulunmayan Azad Barış’ın, adına kayıtlı 2 adet araç ve 3 adet gayrimenkul kaydının bulunduğu, bunlardan bir tanesinin de HDP Genel Merkez Ek binası olduğu ortaya çıktı. Hesabından çok fazla döviz alım satım işlemi yapan Barış’ın özellikle 2022 yılında 1.298.000 Dolar ve 2024 yılındaki 1.018.500 TL’lik USD cinsinden nakit yatırma işlemi yapması dikkat çekti.

Şirket HDP'den para aldı

Azad Barış son kaydı bulunan “DES Grup” isimli şirketin beyannamelerine göre 2021, 2022 ve 2023 yıllarında zarar ettiği, biriken zararlardan dolayı şirketin öz kaynaklarının 2022 ve 2023 yıllarında eksi olduğu, şirketin faaliyetinin finansmanında ortaklara borçlar hesabına kaydedilen tutarlar ile özetle ortağın şirkete verdiği borç ile finansmanının sağlandığı hususunda kanaat oluştuğu, Şirketin en çok para transferini Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi’nden aldığı da tespit edildi.







