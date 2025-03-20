İBB operasyonunda çarpıcı detay: 'Gözaltına alınanlardan bir kısmı itirafçı olmak istiyor'

İBB'ye yönelik geniş çaplı yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibinin dahil olduğu organize rant ağının boyutu gündeme damga vurdu. Operasyon sonucunda Ekrem İmamoğlu ile birlikte 87 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni iddialar ortaya atıldı. Gözaltındaki bazı isimlerin itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu ve bu taleplerini emniyet ile savcılıkla paylaştığı belirtiliyor. Bu itirafların, skandalın daha farklı yönlerini açığa çıkarabileceği ve yeni gözaltı kararlarına yol açabileceği ifade ediliyor.
Ekrem İmamoğlu ve A takımının işlediği suçlar kamuoyunda merak edilirken soruşturmanın boyutunu daha da artıracak bir iddia geldi. Gözaltına alanan bazı isimlerin itirafçı olmak istediği kaydedildi.
Savcılık makamlarına bildirdiler
İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası gözaltına alınan isimlerden bazılarının söz konusu skandallarla ilgili itirafçı olmak istediği, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri iddia edildi.
Yapılacak itiraflar sonrası yeni gözaltı kararlarının verileceği ve soruşturmanın daha da derinleşip farklı boyutlarının da ortaya çıkacağı belirtiliyor.