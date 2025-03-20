İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne (İBB) gerçekleşen büyük yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun başta olmak üzere 87 kişi gözaltına alındı.





Ekrem İmamoğlu ve A takımının işlediği suçlar kamuoyunda merak edilirken soruşturmanın boyutunu daha da artıracak bir iddia geldi. Gözaltına alanan bazı isimlerin itirafçı olmak istediği kaydedildi.









Savcılık makamlarına bildirdiler





İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası gözaltına alınan isimlerden bazılarının söz konusu skandallarla ilgili itirafçı olmak istediği, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri iddia edildi.





Yapılacak itiraflar sonrası yeni gözaltı kararlarının verileceği ve soruşturmanın daha da derinleşip farklı boyutlarının da ortaya çıkacağı belirtiliyor.





İBB operasyonunda çarpıcı detay: 'Gözaltına alınanlardan bir kısmı itirafçı olmak istiyor' Gündem







