İBB soruşturmasına dair provokatif paylaşımlara soruşturma

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar, yetkililerin dikkatini çekti. Bu kapsamda, ilgili hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yetkililer, sosyal medyada kamu düzenini bozabilecek nitelikteki içeriklerin yayılmasının önüne geçmek için harekete geçti. Provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın detayları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.