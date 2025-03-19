Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İBB soruşturmasına dair provokatif paylaşımlara soruşturma

İBB soruşturmasına dair provokatif paylaşımlara soruşturma

22:2119/03/2025, Wednesday
G: 19/03/2025, Wednesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından provokasyona mahal vermemek adına sosyal medya da mercek altında.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından provokasyona mahal vermemek adına sosyal medya da mercek altında.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik başlatılan kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kararın ardından sosyal medyada provokasyona mahal vermemek adına yetkililer harekete geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar, yetkililerin dikkatini çekti. Bu kapsamda, ilgili hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Sosyal medya inceleme altında

Yetkililer, sosyal medyada kamu düzenini bozabilecek nitelikteki içeriklerin yayılmasının önüne geçmek için harekete geçti. Provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın detayları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Soruşturma titizlikle yürütülüyor

Savcılık, bu tür paylaşımların toplum üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, soruşturmayı titizlikle yürütüyor. İlgili hesapların kimlik tespitinin ardından, yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.



#Ekrem İmamoğlu
#Paylaşım
#Soruşturma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki seçim tarihi belli mi?