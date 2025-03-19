İBB soruşturmasına dair provokatif paylaşımlara soruşturma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik başlatılan kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kararın ardından sosyal medyada provokasyona mahal vermemek adına yetkililer harekete geçti.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar, yetkililerin dikkatini çekti. Bu kapsamda, ilgili hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Sosyal medya inceleme altında
Yetkililer, sosyal medyada kamu düzenini bozabilecek nitelikteki içeriklerin yayılmasının önüne geçmek için harekete geçti. Provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın detayları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Savcılık, bu tür paylaşımların toplum üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, soruşturmayı titizlikle yürütüyor. İlgili hesapların kimlik tespitinin ardından, yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.