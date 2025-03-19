İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Suç örgütü liderliğiyle suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.