Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı İpsala'dan kaçtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Suç örgütü liderliğiyle suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da gözaltına alındı.

Ongun'un sağ kolu yurt dışına kaçtı

Ongun'un ekibinde yer alan bazı isimlerin yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, şirket çalışanlarından birinin bilgisayarına el koymuştu.

Ongun'un sağ kolu olarak bilinen ve Medya A.Ş.’de 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma' işlemlerinde adı geçen Emrah Bağdatlı'nın bu operasyondan sadece bir gün sonra, 5 Mart tarihinde İpsala'dan yurt dışına kaçtığı buradan da Amerika'ya gittiği belirlendi.

Bağdatlı'nın 5 Mart 2025'te aracıyla İpsala'dan çıkış yaptığı, takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı ve 'yumuşak karın olduğu için' bu kaçışın Ongun tarafından da onaylandığı öğrenildi.

İBB iştiraki şirketlerden onlarca ihale

Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale bağlamış. Bu ihaleler, Bağdatlı'ya yakınlığıyla bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına ihale edilmiş. Bu kişilere bağlı şirketlerin çoğu aynı adrese kayıtlı ve aynı ihalelere fiyat teklifi yapmış.

Aynı yarış atına sahipler

Öte yandan Bağdatlı, Ongun'un Acarkent'ten komşusu. İkilinin 'Crispi' isimli bir ata ortak olduğu, haberlerin basına yansıması sonrası Ongun'un atı bir jokeye devrettiği biliniyor.







