Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı İpsala'dan kaçtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet, dolandırıcılık ve terör örgütüne yardım operasyonunda flaş gelişmeler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. İpsala Sınır Kapısı'ndan geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçan Bağdatlı'nın, yakınları adına paravan şirketler kurup İBB'den onlarca ihale aldığı belirlendi. İkili ortak bir yarış atına sahip ve Acarkent'te de komşu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Suç örgütü liderliğiyle suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da gözaltına alındı.
Ongun'un sağ kolu yurt dışına kaçtı
Ongun'un ekibinde yer alan bazı isimlerin yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.
4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, şirket çalışanlarından birinin bilgisayarına el koymuştu.
Bağdatlı'nın 5 Mart 2025'te aracıyla İpsala'dan çıkış yaptığı, takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı ve 'yumuşak karın olduğu için' bu kaçışın Ongun tarafından da onaylandığı öğrenildi.
İBB iştiraki şirketlerden onlarca ihale
Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale bağlamış. Bu ihaleler, Bağdatlı'ya yakınlığıyla bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına ihale edilmiş. Bu kişilere bağlı şirketlerin çoğu aynı adrese kayıtlı ve aynı ihalelere fiyat teklifi yapmış.
Aynı yarış atına sahipler
Öte yandan Bağdatlı, Ongun'un Acarkent'ten komşusu. İkilinin 'Crispi' isimli bir ata ortak olduğu, haberlerin basına yansıması sonrası Ongun'un atı bir jokeye devrettiği biliniyor.