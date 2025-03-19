Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Fahretin Altun'dan İmamoğlu'nun gözaltısına ilişkin açıklama: Muhalefet ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getiriyor

Fahretin Altun'dan İmamoğlu'nun gözaltısına ilişkin açıklama: Muhalefet ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getiriyor

19:5319/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Fahrettin Altun, Özgür Özel'in İmamoğlu hakkındaki soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.
Fahrettin Altun, Özgür Özel'in İmamoğlu hakkındaki soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu gördüklerini belirten Altun, "Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta ana muhalefet partisi yöneticileri olmak üzere
birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu gördüklerini belirtti.

"İftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz"

"Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız."
değerlendirmesinde bulunan Altun,
şunları kaydetti:
"Yetkisini Türk milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz. Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz."


#Ekrem İmamoğlu
#Fahrettin Altun
#İletişim Başkanlığı
#CHP
#Muhalefet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya'da yarın (20 Mart) okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi