İmamoğlu İnşaat’a el konuldu: 570 milyar TL zimmet iddiası

Arşiv.
Savcılığın iddiasına göre İmamoğlu ekibi, İBB iştiraki Medya AŞ ve Kültür AŞ ihalelerini yüksek teklif verip aldıkları işlerin çoğunu tamamlamadı. İşlerin bir kısmı hayaliydi ve naylon faturalarla para aklandı. Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT’tan ihale alan örgüt üyeleri avans ödemelerini İmamoğlu’na ait inşaat ya da şirketlere aktardı. İBB’den açık ihaleyle iş alan şirketlerden ise tehditle komisyon alındı. Bu yolla zimmete geçirilen paranın 570 milyar liraya ulaştığı iddia edilirken paranın aktığı İmamoğlu İnşaat’a el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İBB kaynaklarından zimmete geçirilen paranın 570 milyar lirayı bulduğu ifade ediliyor. MASAK'ın da konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırladığı belirtiliyor. MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.
#Ekrem İmamoğlu
#MASAK
#İmamoğlu İnşaat