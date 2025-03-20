İmamoğlu İnşaat’a el konuldu: 570 milyar TL zimmet iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İBB kaynaklarından zimmete geçirilen paranın 570 milyar lirayı bulduğu ifade ediliyor. MASAK'ın da konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırladığı belirtiliyor. MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.