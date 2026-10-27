Yunanistan'da 'kırmızı alarm': 9 bölgede ekipler teyakkuzda

Ülke genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 29 Ekim Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen tehlikeli hava olayları sebebiyle 9 bölgede en yüksek hazırlık seviyesine geçildi.

BAŞKENT ATİNA'DA DAHİL

Kırmızı alarm kapsamına alınan bölgeler tek tek açıklandı. Buna göre Eğriboz, Ftiotis, Beotya, Sporad Adaları, Magnezya, Larisa, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika, On İki Ada ve Kuzey Ege bölgelerinde şiddetli yağış, fırtına ve yer yer dolu bekleniyor.

"ZORUNLU OLMADIKÇA SEYAHAT ETMEYİN"

Olası sel ve su baskınlarına karşı itfaiye ekipleri hazırlık seviyesini artırırken, polis, sahil güvenlik ve silahlı kuvvetler de olası müdahaleler için göreve hazır konuma getirildi. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.

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