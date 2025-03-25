TÜGVA'dan Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki: Tüm vatandaşlarımızı Espressolab’ta kahve içmeye bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aralarında yerli ve milli markalarında bulunduğu boykot çağrısına tepki gösteren TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından konuya dair bir paylaşımda bulundu.

'BU BİR DURUŞ ÇAĞRISIDIR!'

Beşinci, yaptığı paylaşımda "25 Mart Salı 21.00’de tüm vatandaşlarımızı D&R’dan kitap alıp milli markamız Espressolab’ta kahve içmeye bekliyoruz. Çünkü bu boykot listesi İsraili’in boykot listesidir" dedi.





'Zalimin karşısına onurluca çıkanların, zulme itiraz edenlerin, mazluma kol kanat gerenlerin, hakkı ve hakikati gür sesle haykıranların hazırladığı bir liste değildir' diyen Beşinci, "Bu, İstanbul’u soyanların, gençlerin temiz zihinlerini zehirleyerek birer vandala dönüştürenlerin, milyonlarca insanın hakkına girerek sahte diploma alanların, mabedlerimizi necis elleriyle, ayaklarıyla kirletenlerin hazırladığı bir listedir. Milli ve Yerli markalarımızın yanında olduğumuzu göstermenin izzetini ve şerefini yaşamak istiyor, herkesi bu anlamlı duruşa bekliyoruz" açıklamasında bulundu.





BU BİR DURUŞ ÇAĞRISIDIR!



25 Mart Salı 21.00’de tüm vatandaşlarımızı D&R’dan kitap alıp milli markamız Espressolab’ta kahve içmeye bekliyoruz.



Çünkü bu boykot listesi İsraili’in boykot listesidir!!!



Zalimin karşısına onurluca çıkanların, zulme itiraz edenlerin, mazluma kol… pic.twitter.com/xG5gVbHcTm — İbrahim Beşinci (@ibrahim_besinci) March 24, 2025





Özgür Özel'den İsrail'in ekmeğine yağ süren açıklama: 'Espressolab'dan kahve içmeyin' çağırısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli ve milli kahve zincir markası Espressolab'ın boykot edilmesini istedi.





Bilindiği gibi, İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına destek veren kahve zinciri Starbucks, ülkemizde boykotun tokadını yemiş; vatandaşlar, Espressolab gibi yerli ve milli firmalara yönelmişti.





Özel'in bu çağrısı terör devletinin en büyük sponsorlarından birinin ekmeğine yağ sürebilir.





TÜGVA'dan Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki: Tüm vatandaşlarımızı Espressolab’ta kahve içmeye bekliyoruz Hayat / Aktüel



