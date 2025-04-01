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Bakan Işıkhan'dan CHP'nin boykot çağrılarına tepki: Emekçinin helal kazancıyla oynuyorlar

Bakan Işıkhan'dan CHP'nin boykot çağrılarına tepki: Emekçinin helal kazancıyla oynuyorlar

23:561/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, muhalefetin boykot çağrılarının amacına ulaşamayacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, muhalefetin boykot çağrılarının amacına ulaşamayacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin başını çektiği muhaliflerin boykot çağrılarına tepki gösterdi. "Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Emekçinin helal kazancıyla oynuyorlar"

Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır."


#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#CHP
#Boykot

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