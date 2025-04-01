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TRT dizisi Teşkilat'ta oynayan Aybüke Pusat'tan Türk ekonomisini batırma planına destek

TRT dizisi Teşkilat'ta oynayan Aybüke Pusat'tan Türk ekonomisini batırma planına destek

21:451/04/2025, Tuesday
G: 1/04/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Aybüke Pusat'ın tepkiler sonrası kaldırdığı boykot paylaşımı.
Aybüke Pusat'ın tepkiler sonrası kaldırdığı boykot paylaşımı.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanması sonrası halkı sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da da Türkiye'yi batırmak için bir çağrı yaptı. Özel'in Türk esnafını zora sokacak 'alışveriş yapmama' çağrısına, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat da destek verdi ve boykot çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye düzenlenen terör ve yolsuzluk operasyonları sonrası soluğu Saraçhane'de almış, vatandaşları sokağa çağırıp; polislere asitli saldırıya kadar varan vandallığın önünü açmıştı.

Yolsuzluktan hapse atılan Ekrem İmamoğlu üzerinden eylemlerine hız veren Özel, 2 Nisan'da da Türkiye'yi batırmak için yeni bir çağrı yaptı.

TRT oyuncusundan Türk ekonomisini batırma planına destek

Özel'in Türk esnafını zora sokacak 'alışveriş yapmama' çağrısına, devlet kanalı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat da destek verdi.

Tepki gelince paylaşımını sildi

Instagram hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz. Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlüğüne ara veriyoruz" paylaşımı yapan Pusat, gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı.

Vatandaşlar TRT yönetimine çağrı yapıyor

Pusat'ın Türk esnafını bitirecek projeye verdiği destek nedeniyle vatandaşlar, başta sosyal medya üzerinden aksiyon alınması adına TRT yetkililerine çağrıda bulunuyor.

Başsavcılık da soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklamada, soruşturmanın "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açıldığı belirtildi.

Öte yandan, yapılan çağrılar üzerine bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği kaydedildi.


#Aybüke Pusat
#TRT 1
#Teşkilat
#Boykot

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