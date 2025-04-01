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Cevdet Yılmaz'dan boykot çağrılarına tepki: Hukuk tanımaz siyaset tarih ve millet önünde karşılığını bulacak

Cevdet Yılmaz'dan boykot çağrılarına tepki: Hukuk tanımaz siyaset tarih ve millet önünde karşılığını bulacak

23:261/04/2025, Tuesday
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ayrıştırıcı muhalefetin kaybetmeye mahkum olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ayrıştırıcı muhalefetin kaybetmeye mahkum olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP'nin sokak ve boykot çağrılarıyla toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef aldığını vurgulayıp, "Ayrıştırıcı, tehditkar ve kutuplaştırıcı söylemleri esas alan, hukuk tanımaz siyaset tarzı, tarih önünde ve milletimizin vicdanında karşılığını bulacaktır." ifadesini kullandı. Muhalefetin kaybetmeye mahkum olduğunu belirten Yılmaz, "Demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefet, meşru zeminlerde, yapıcı öneri ve eleştiriler ile yapılır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin, iç çekişmelere feda edilemeyecek düzeyde hayati olduğunu vurgulayan Yılmaz, küresel siyaset ve ekonomide belirsizlik ve riskler kadar, yeni imkan ve fırsatların oluştuğu bir dönemden geçildiğini belirtti.

"Hukuk tanımaz siyaset tarih ve millet önünde karşılığını bulacak"

"Terörsüz Türkiye" hedefi için son derece kıymetli bir çaba içinde olunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük deprem afetinin yaraları hızla sarılmaktadır. İnsanımızın kalıcı refahı için ekonomik programımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Gündemimiz, dış politika, demokrasi ve kalkınmada çıtamızı daha ileri taşımaktır. Toplumsal huzur, refah ve milli birlik, siyaset kurumunun ortak sorumluluğudur.
Demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefet, meşru zeminlerde, yapıcı öneri ve eleştiriler ile yapılır. Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur. Ayrıştırıcı, tehditkar ve kutuplaştırıcı söylemleri esas alan, hukuk tanımaz siyaset tarzı, tarih önünde ve milletimizin vicdanında karşılığını bulacaktır."


#Cevdet Yılmaz
#CHP
#Boykot

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