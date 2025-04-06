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Bakan Bolat'tan CHP'ye cunta tepkisi: Türkiye'ye karanlık günleri yaşatan geçmişiyle hesaplaşmaya çağırıyoruz

Bakan Bolat'tan CHP'ye cunta tepkisi: Türkiye'ye karanlık günleri yaşatan geçmişiyle hesaplaşmaya çağırıyoruz

17:566/04/2025, Pazar
AA
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Ticaret Bakanı Bolat'tan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Ticaret Bakanı Bolat'tan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda dile getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bakan Bolat açıklamasında "Ömrünü milletine hizmet etmeye adamış ve 22 yıldır milletinin büyük desteğiyle girdiği her seçimden zaferle ayrılmış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin ismini 'cunta' ile yan yana anmak tek kelimeyle iftiradır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Türkiye'de siyaset tarihinde ismi cunta ve darbecilerle yan yana anılan tek partinin CHP olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özel'in, yolsuzluk ve şaibelerle ilgili tartışmaları perdelemek ve gündemi değiştirmek için her gün başka bir yalana ve iftiraya sarıldığını üzülerek görüyoruz. Ömrünü milletine hizmet etmeye adamış ve 22 yıldır milletinin büyük desteğiyle girdiği her seçimden zaferle ayrılmış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin ismini 'cunta' ile yan yana anmak tek kelimeyle iftiradır. CHP'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını kirli siyasetlerine malzeme etmeden önce kendi tarihine bakmasını öneriyoruz. Ayrıca cuntacılarla kader arkadaşlığı yapmış olan CHP'yi Türkiye'ye karanlık günleri yaşatan geçmişiyle hesaplaşmaya çağırıyoruz."


#21. Olağanüstü Kurultayı
#CHP Genel Başkanı Özgür Öze
#Ticaret Bakanı Ömer Bolat

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