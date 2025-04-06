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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Halkın seçtiğine 'cunta' demek halkı 'cuntacı' olarak nitelendirmektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Halkın seçtiğine 'cunta' demek halkı 'cuntacı' olarak nitelendirmektir

15:226/04/2025, Pazar
DHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Cunta' tepkisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Cunta' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik 'cunta yönetimi' ifadelerine tepki gösterdi. Yılmaz paylaşımında; "Halkın seçtiğine 'cunta' demek, esas itibarıyla halkı 'cuntacı' olarak nitelendirmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde;

Ana muhalefet Genel Başkanı, 2023 Mayıs seçimlerinde milletimizin yüzde elliden fazla oyunu alarak seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi “cunta” olmakla suçluyor!


Halkın seçtiğine “cunta” demek, esas itibarıyla halkı “cuntacı” olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır. Bu dil demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bugünkü dışa vurumudur. Olsa olsa içindeki “cunta” özlemini başkalarına yansıtma halidir.


AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağılayan, siyasi nezaketten nasibini almamış bu dil, fırsat bulunca her türlü aşırılığı ve baskıyı yapacağını şimdiden ortaya koymaktadır.


Gerginliği, kutuplaştırmayı, kamplaştırmayı hedefleyen bu muhalefet dilinin, ana muhalefet partisine de, ülkemize ve demokrasimize de zarardan başka bir sonucu olmayacaktır.


Sorumsuz ve saldırgan siyaset tarzı, geçmişte defalarca olduğu gibi, zamanı gelince halkımızdan gerekli demokratik cevabı sandıklarda alacaktır.


Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanımıza yönelik sergilenen çirkin üslup kabul edilemez. Bu yaklaşım, ekonomik istikrarımızı bozma, güven ortamını zedeleme ve insanımızın refahına kastetme anlamına gelmektedir.


Sorumlu bir muhalefet; ekonomiyi baltalamayı değil, 85 milyonun refahı için yapıcı eleştirler ile ekonomik politikalara destek olmayı gerektirir.


Sorumsuz siyasetçiler ne derse desin; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye Yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz.


Demokrasi ve kalkınma yolunda yeni hedeflere yürüyecek, Terörsüz Türkiye hedefine oluşacak, etkin dış politika ile milli menfaatlerimizi koruyacak, ekonomik programımızı kararlılıkla uygularken, halkımızın refahını artırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.



#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#ÖZgür Özel

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