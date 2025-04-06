Bakan Göktaş'tan Özel'in 'cunta' açıklamalarına tepki: Türkiye sizin vesayet özlemlerinize dönmeyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Bu millet, sizi de cunta sevdalılarınızı da çoktan aştı. Türkiye, sizin vesayet özlemlerinize dönmeyecek kadar büyük ve güçlüdür" ifadesini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.
"Bu millet, sizi de cunta sevdalılarınızı da çoktan aştı"
"Bu millet, sizi de cunta sevdalılarınızı da çoktan aştı"
Göktaş, şunları kaydetti:
"Cunta 27 Mayıs sabahı radyodan millete karşı okunan bildiridir. Cunta, 12 Eylül sabahı, tankların gölgesinde susturulan halktır. Cunta, 28 Şubat'ta manşetlerle kurulan kirli düzendir. Ve siz, hep o cunta düzenlerinin gölgesine sığınanlardansınız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sadece milletine güvenmiş, sadece milletine dayanmıştır. Vesayet odaklarıyla ve cuntalarla mücadele ederek millet iradesini hakim kılmıştır. Cunta arıyorsanız, kendi tarihinize bakın! Bu millet, sizi de cunta sevdalılarınızı da çoktan aştı. Türkiye, sizin vesayet özlemlerinize dönmeyecek kadar büyük ve güçlüdür"
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