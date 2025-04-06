Bakan Göktaş'tan Özel'in 'cunta' açıklamalarına tepki: Türkiye sizin vesayet özlemlerinize dönmeyecek

"Cunta 27 Mayıs sabahı radyodan millete karşı okunan bildiridir. Cunta, 12 Eylül sabahı, tankların gölgesinde susturulan halktır. Cunta, 28 Şubat'ta manşetlerle kurulan kirli düzendir. Ve siz, hep o cunta düzenlerinin gölgesine sığınanlardansınız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sadece milletine güvenmiş, sadece milletine dayanmıştır. Vesayet odaklarıyla ve cuntalarla mücadele ederek millet iradesini hakim kılmıştır. Cunta arıyorsanız, kendi tarihinize bakın! Bu millet, sizi de cunta sevdalılarınızı da çoktan aştı. Türkiye, sizin vesayet özlemlerinize dönmeyecek kadar büyük ve güçlüdür"