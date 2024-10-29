Altının gramı 3 bin 38 liradan işlem görüyor: İşte çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda ons altının 2.700 dolar seviyesine, gram altının ise 3.000 lirayı aşması yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik sonrası yatırımcılar, altının seyrini yakından takip etmeyi sürdürürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yerine tercih ettiği başka bir yatırım aracına dikkat çekti. Peki, 28 Ekim 2024 itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…