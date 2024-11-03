İhracatta ekim rekoru: 23,6 milyar dolar

Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 23 milyar 600 milyar dolarla rekor kırdı. Geçen ayki ithalat da yüzde 0,1 azalışla 29 milyar 364 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 13 düşerek 5,7 milyar dolara indi. Antalya'da düzenlediği basın toplantısında dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırdık. Geçtiğimiz yıl ekim ayı ihracatı 22,8 milyar dolardı. Yaklaşık 800 milyon doların üzerinde bir artışı ihracatçılarımız başardı. Böylece son 15 ayın 10'unda rekora imza attık. 2024 yılının ilk 10 ayında mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. Mal ihracatımızı yılın 10 ayında 6,7 milyar dolar artırdık" dedi.





İTHALATTA AZALIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Bakan Bolat, ithalatta azalma trendinin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "2023 Ekim ayında 6,6 milyar dolarlık dış ticaret açığı kaydedilmişti. Son 15 ayın 12’sinde dış ticaret açığımızın azaldığını görüyoruz. 2024 Ekim'de, ihracatın ithalatı karşılama oranında 3 puanlık bir artışla yüzde 80,4'e yükselmiş bulunuyoruz. 10 aylık ithalatımız yüzde 7,2'lik azalışla 282 milyar dolara geriledi."





İSRAİL'LE 1 $'LIK BİLE TİCARET YAPILMADI

Avrupa Birliği'ne ocak-ekim döneminde 90,2 milyar ihracat yapıldığını bilgisini veren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Balkan ülkelerine 22 milyar dolar ihracatımız var. Bu yıl Bulgaristan'a ihracatımızda önemli bir artış oldu. Ocakekim döneminde en fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke ise sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya olmuştur. İngiltere'ye ihracatımıza 2,3 milyar dolar artış yaşandı, Suudi Arabistan'a ihracatımız hızla artıyor. Azalışlarda birinci sırada İsrail var. İlk dört ayın verileri ile yüzde 67 azalış gözüküyor ama 2 Mayıs'tan bu yana İsrail'le bir dolarlık ticaret yapılmadı. Ama Filistin tarafı ile Filistin devletine yönelik olarak, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın resmi olarak talep ettiği ürünlerde, ihracat iznini, varış yeri Filistin, alıcısı Filistinliler olmak kaydıyla, bakanlığın kontrolünde veriyoruz."





19 SEKTÖR DIŞ SATIMINI ARTIRDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de dış satımda otomotivin yine ilk sırada olduğunun altını çizdi. Gültepe, "3,58 milyar dolar ihracata imza atan sektörümüzü kutluyorum. Otomotivi, 2,5 milyar dolarla kimya, 1,58 milyar dolarla hazır giyim, 1,55 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörleri takip etti. Oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörlerimiz yüzde 78 ile gemi ve yat, yüzde 61 ile savunma ve havacılık, yüzde 58 ile fındık oldu" diye konuştu. Ekim ayında 19 sektörde ihracatın arttığına, 7 sektörde ise düşüş gerçekleştiğini anlatan Gültepe, "Düşüş yaşanan sektörlere baktığımızda mücevher sektörümüz, yüzde 24 ile geçen ay ihracatı en çok gerileyen sektörümüz oldu" ifadelerini kullandı. Gülle, birim ihracat değerinin yüzde 7 artarak 1,56 dolara çıktığını da dile getirdi.



