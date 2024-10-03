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Savunma Sanayi
ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

Halil Akkoç
15:433/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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ASELSAN
ASELSAN

ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada,
"ASELSAN, Asya ve Pasifik bölgelerindeki kullanıcılarının deniz platformları için; radar, dost-düşman tanıma, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah, denizaltı torpido karşı tedbir, elektro-optik ve atış yeri tespit sistemlerinin satışına yönelik 26,2 Milyon Dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzalamıştır."
ifadesi kullanıldı.







#ASELSAN
#KAP
#Asya
#Pasifik

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