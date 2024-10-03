ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN
ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.
ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamada,
"ASELSAN, Asya ve Pasifik bölgelerindeki kullanıcılarının deniz platformları için; radar, dost-düşman tanıma, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah, denizaltı torpido karşı tedbir, elektro-optik ve atış yeri tespit sistemlerinin satışına yönelik 26,2 Milyon Dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzalamıştır."
ifadesi kullanıldı.
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