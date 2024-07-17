ASELSAN savunma ekosistemini büyütüyor

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV) girişimcilerin bilgilendirilmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla düzenlenen "Girişimci Buluşmaları", Bahariye Mevlevihanesi'ndeki vakıf merkezinde gerçekleştirildi.
Etkinliğin konuğu Akyol, Türk savunma sanayisindeki gelişmelere ve milli projelerde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı.
Akyol, ASELSAN'ın hikayesinin, 1975'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından uygulanan haksız ambargolara cevap olarak başladığını belirtti.
Savunma sanayisindeki gelişmelerin, 2004'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde tarihi bir Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla büyük ivme kazandığını vurgulayan Akyol, sektörün bugün dünyada gururla izlenen seviyelere geldiğini söyledi.
Milletin tüm fertlerinin sektörü tam anlamıyla desteklediğine işaret eden Akyol, "Savunma sanayisinin kendi dinamikleri olduğunu belirtmek gerekiyor. Sivil piyasalarda, iyi bir ürün çıkardığınızda dünya genelindeki tüm müşterilere ulaşma şansınız var. Ancak askeri alımlarda sınırlı bir dünyaya yönelik çalıştığınızda, hitap ettiğiniz pazar sadece güvenlik güçlerini kapsıyor." diye konuştu.
"Sektörün akademisi diyebileceğim bir şirket"
Savunma sanayisindeki kültürün diğer hizmet ve üretim alanlarına da pozitif etkisi bulunduğunu dile getiren Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:
Akyol, ASELSAN olarak 3 bine yakın tedarikçileriyle savunma ekosistemlerini sürekli büyüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Savunma sektörü çok önemli"
GİV Genel Başkanı Mehmet Koç da savunma sanayisinin çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı.
Ülkelerin savunma sanayisi bütçelerine ilişkin bilgi veren Koç, "Amerika'nın 2023 yılındaki savunma sanayisi bütçesi 900 milyar dolar, onu takip eden Çin'in ise 300 milyar dolar." dedi.
Koç, Türkiye'nin 2023'te 15,8 milyar dolarlık bütçesiyle dünyada 22. sırada yer aldığını ifade ederek, "Ekonomilerle kıyasladığımızda, Türk savunma sanayisinin daha gidecek çok yolu olduğunu ve bu bütçenin 40-50 milyar dolarlara çıkabileceğini öngörebiliriz." diye konuştu.