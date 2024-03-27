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Ekonomi

ASELSAN en iyileri üretti: İhracat için beklemedi! Sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasına imkan veriyor

ASELSAN son dönemde geliştirdiği ve sınıfının en iyileri olma iddiasındaki ürünlerle kısa süre içinde ihracat başarılarına ulaştı. Aylar önce güvenlik güçlerinin envanterine giren GÖZDE Güdüm Kiti ve şubat ayında seri üretimine başlanan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi kısa sürede ihracat başarısı yakaladı. GÖZDE Güdüm Kiti, genel maksat bombaları güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasına imkan veriyor.

12:02 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:06 - 27/03/2024 Çarşamba
AA
ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ve GÖZDE Güdüm Kiti
ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ve GÖZDE Güdüm Kiti

ASELSAN son dönemde geliştirdiği ve sınıfının en iyileri olma iddiasındaki ürünlerle kısa süre içinde ihracat başarılarına ulaştı.

ASELSAN, 35 milyon 130 bin dolar tutarında güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini içeren 3 ayrı ihracat sözleşmesine imza attığını duyurdu.

Söz konusu sözleşmelerle GÖZDE güdüm kiti ve ASELFLIR-500'ün ilk ihracatı gerçekleştirilecek.

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti geçen yıl envantere girmeye başladı.

GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

GÖZDE güdüm kiti, F-16 ve F-4 uçakları için sertifiye edildi, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegrasyonu tamamlandı.

ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, Türk savunma sanayisinin millileştirme çalışmalarının geldiği noktanın en önemli örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.İlk seri üretim ürünleri şubat ayında ortaya çıkan ASELFLIR-500, hızla milli hava araçlarına entegre edilmeye başlandı.

Görüntü netliğiyle rakiplerini geride bırakan, hedeflerin daha hassas tespit edilmesini sağlayan ASELFLIR-500, operasyonların başarısını artıracak, yüksek katma değerli ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Milli SİHA'larla yapılan testlerde sınıfındaki ürünlerden daha iyi performans gösteren ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle de yüksek katma değerli ürünler için önemli bir örnek oluşturuyor.

#ASELSAN
#Savunma Sanayisi
#GÖZDE güdüm kiti
#ASELFLIR-500
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