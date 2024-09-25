ASELSAN ile Azerbaycan ortak üretim yapacak

Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamaları, haberleşme güvenliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli haberleşme sistemleri ile hem ülke hem de güvenlik güçlerinin iletişim altyapısını korumada kritik rol oynuyor.

Akyol, ASELSAN'ın kuruluşundan beri Türk milletine ihtiyaç duydukları bütün alanlarda milli teknolojiler sunduğunu belirterek, "Önce telsiz üretmekle başladık, sonra savunma elektroniğine geçtik, sonra bunu uluslararası arenaya taşımaya evirdik. Bundan sonraki hedefimiz uluslararası işbirliklerini ve ihracatı arttırarak dünyada bulunduğumuz noktayı bir üste çıkarmaktır. Çoğu mühendis 11 binden fazla çalışanımızla hedefimize adım adım gidiyoruz. Bunu yaparken bir taraftan yeni ürünler çıkartıyoruz bir taraftan geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyoruz, bir taraftan da uluslararası iş birlikleriyle bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. ASELSAN, milletimizin desteğiyle dünyadaki iddiasını giderek artıran oranda geliştirecektir." şeklinde konuştu.

Bu görüntüleri hepiniz görmüşsünüzdür. Videoda bir drone var. Ve fiziki olarak hiçbir müdahale yapılmadan düşürülüyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Ve bu teknolojiyle başka ne gibi şeyler yapılabilir? Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine yerli olarak üretilen Ejderha Elektronik Harp Sistemi'ni aldı.

"Konuştuğumuz tüm ürünlerin altında haberleşme var. Yapay zeka, bütün veriler haberleşebildiği için bu kadar etkilidir. İlan ettiğimiz Çelik Kubbe, arkasındaki haberleşme mimarisi olursa anlam taşıyor. Çağrı cihazı ve telsizlere yapılan saldırı bunun ne kadar fiziki olarak da stratejik olduğunu ortaya koydu. Biz bu işin siber güvenlik ve elektronik harp boyutunu bilerek 50 yıldır bu alana yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin güvenlik güçleri, kamu görevlileri ve ihtiyaç duyan bütün kritik birimlerinde ASELSAN'ın 1 milyondan fazla haberleşme sistemi kullanılıyor. Bunların yazılımından donanımına ve üretimine kadar tamamına hakimiz. İhtiyaç duyulan yerlere bunu sağlamaya devam edeceğiz. İçindeki yazılımına, donanımına ve parçalarının değiştirilememesine kadar birçok kontrolü içeren, son derece gelişmiş, son derece güvenli sistemleri kendi ülkemizde 1 milyondan fazla kullanıcımız kullanıyor. Dünyada da dost ve kardeş ülkelere bunu sunuyoruz."