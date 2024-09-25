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Savunma Sanayi
ASELSAN ile Azerbaycan ortak üretim yapacak

ASELSAN ile Azerbaycan ortak üretim yapacak

14:4725/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
AA
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN ürünlerinin Azerbaycan'ın güvenlik birimlerinde ve sivil ünitelerinde kullanıldığını bildirerek, "Buradaki şirketimizi büyütüyoruz ve artık yerel partnerlerle ortak üretimi konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde ASELSAN ürünlerinin bir kısmının Bakü'de üretildiğini ve dünyaya sunulduğunu göreceksiniz." dedi.

Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) katılan Akyol, ASELSAN'ın Azerbaycan'daki faaliyetlerini ve global hedeflerini değerlendirdi.

Akyol, ASELSAN'ın ilk uluslararası birimini 1990'lı yıllarda Bakü'de açtığını ve Sovyetler sonrasındaki bağımsızlık döneminde Azerbaycan'daki ilk uluslararası firmalardan biri olduklarını hatırlattı.

"Dünyaya sunulduğunu göreceksiniz"

Azerbaycan'da güzel bir geçmişe sahip olduklarını, en zor zamanlarında bu ülkenin yanında olduklarını söyleyen
Akyol, "ASELSAN'ın binlerce ürünü Azerbaycan'ın güvenlik birimlerinde ve sivil ünitelerinde kullanılmaktadır. Buradaki şirketimizi büyütüyoruz ve artık yerel partnerlerle ortak üretimi konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde ASELSAN ürünlerinin bir kısmının Bakü'de üretildiğini ve dünyaya sunulduğunu göreceksiniz." bilgisini paylaştı.

"Hedefimiz dünyada bulunduğumuz noktayı bir üste çıkarmaktır"

Akyol, ASELSAN'ın kuruluşundan beri Türk milletine ihtiyaç duydukları bütün alanlarda milli teknolojiler sunduğunu belirterek, "Önce telsiz üretmekle başladık, sonra savunma elektroniğine geçtik, sonra bunu uluslararası arenaya taşımaya evirdik. Bundan sonraki hedefimiz uluslararası işbirliklerini ve ihracatı arttırarak dünyada bulunduğumuz noktayı bir üste çıkarmaktır. Çoğu mühendis 11 binden fazla çalışanımızla hedefimize adım adım gidiyoruz. Bunu yaparken bir taraftan yeni ürünler çıkartıyoruz bir taraftan geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyoruz, bir taraftan da uluslararası iş birlikleriyle bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. ASELSAN, milletimizin desteğiyle dünyadaki iddiasını giderek artıran oranda geliştirecektir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcı ASELSAN ürünü kullanıyor

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarını da değerlendiren Akyol, şunları söyledi:

"Konuştuğumuz tüm ürünlerin altında haberleşme var. Yapay zeka, bütün veriler haberleşebildiği için bu kadar etkilidir. İlan ettiğimiz Çelik Kubbe, arkasındaki haberleşme mimarisi olursa anlam taşıyor. Çağrı cihazı ve telsizlere yapılan saldırı bunun ne kadar fiziki olarak da stratejik olduğunu ortaya koydu. Biz bu işin siber güvenlik ve elektronik harp boyutunu bilerek 50 yıldır bu alana yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin güvenlik güçleri, kamu görevlileri ve ihtiyaç duyan bütün kritik birimlerinde ASELSAN'ın 1 milyondan fazla haberleşme sistemi kullanılıyor. Bunların yazılımından donanımına ve üretimine kadar tamamına hakimiz. İhtiyaç duyulan yerlere bunu sağlamaya devam edeceğiz. İçindeki yazılımına, donanımına ve parçalarının değiştirilememesine kadar birçok kontrolü içeren, son derece gelişmiş, son derece güvenli sistemleri kendi ülkemizde 1 milyondan fazla kullanıcımız kullanıyor. Dünyada da dost ve kardeş ülkelere bunu sunuyoruz."

#Ahmet Akyol
#ASELSAN
#Azerbaycan

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