ASELSAN'dan 44,4 milyon dolarlık ihracat

Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamaları, haberleşme güvenliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli haberleşme sistemleri ile hem ülke hem de güvenlik güçlerinin iletişim altyapısını korumada kritik rol oynuyor.