ASELSAN'dan 44,4 milyon dolarlık ihracat

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Türk Savunma Sanayii’nin önde gelen şirketlerinden olan ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki müşteriler arasında, çok sayıda silah ve radar sistemleri ihracatı kapsamında 44,4 milyon dolar ihracat sözleşmeleri imzaladı.
ASELSAN, 44,4 milyon dolar üzerinde ihracat sözleşmesi açıkladı.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada,
"ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle kara platformları için uzaktan komutalı silah sistemi ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemi, radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 44 milyon 397 bin 467 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır"
ifadesi kullanıldı.
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