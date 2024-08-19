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Ekonomi

ASELSAN ve TUSAŞ'tan 60 milyon dolarlık anlaşma

ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında 60 milyon 309 bin dolarlık sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir.

11:17 - 19/08/2024 Pazartesi
AA
ASELSAN 60,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN 60,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında 60 milyon 309 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ASELSAN ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ arasında Hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında toplam 60 milyon 309 bin doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir."


#ASELSAN
#TUSAŞ
#sözleşme
40 dakika önce
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