ASELSAN ve TUSAŞ'tan 60 milyon dolarlık anlaşma

"ASELSAN ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ arasında Hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında toplam 60 milyon 309 bin doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir."