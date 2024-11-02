Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. "İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır." diyen Bakan Bolat, "Ancak 'Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu' Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’yla resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir." ifadelerini kullandı.