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Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırdık

10:292/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdıklarını belirterek, "Geçen yıla göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. 2023 yılı ekim ayında bu rakam 22,8 milyar dolardı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya’da ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.



Bolat, "Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar doları aştı. Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10'unda o ayın ihracat rekorunu kırdık." ifadelerini kullandı.


Bolat, "2024 yılının ilk 10 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 oranında artışla 216,4 milyar dolara yükseldi." şeklinde konuştu.


#Ömer Bolat
#İhracat
#Ekonomi

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