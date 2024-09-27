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BM katil İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları karşısında 'alarm' durumunda: Derin endişe duyuyoruz

BM katil İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları karşısında 'alarm' durumunda: Derin endişe duyuyoruz

22:3927/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
AA
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İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Beyrut'a yönelik son saldırılarıyla bölgede artan tansiyondan dolayı derin endişe duyduklarını belirterek, "Beyrut'taki son gelişmeleri alarma geçmiş halde takip ediyoruz" dedi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları karşısında BM'nin yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dujarric, İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat boyunca tansiyonun ciddi şekilde yükseldiğini ve bölgedeki gelişmeleri derin bir endişeyle izlediklerini dile getirerek, "Beyrut'taki son gelişmeleri alarma geçmiş halde takip ediyoruz." dedi.
Son saldırıların hem Lübnanlı hem de İsrailli sivilleri tehlikeye attığını ifade eden BM Sözcüsü, artan gerilimin bölgedeki istikrar ve güvenliği de ciddi şekilde zedelediğini belirtti.

Mavi Hat'ta bir BM misyonunun bulunduğunu ve ilgili taraflarla tansiyonun düşürülmesi için aktif olarak çalıştığını söyleyen Dujarric, bölgede tansiyonun düşmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

İsrail ile Hizbullah arasında bir kez daha acil ateşkes için çağrı yapan Dujarric, tüm tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uygun hareket etmeye çağırdı.

⁠İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetlenen saldırılarında 775 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 775 kişi hayatını kaybetti, bombardıman nedeniyle ülke içinde yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.



#ABD
#Birleşmiş Milletler
#hizbullah
#israil
#Lübnan

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