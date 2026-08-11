Tuzla'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Diyarbakır'da yüklü kamyonet ani fren yapınca demirler yola saçıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halinde olan demir yüklü kamyonet, önündeki otomobilin durmasıyla yavaşlamaya başladı. Kamyonetin durmasıyla üstündeki demirler, kayarak yola savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonet fren almasıyla demirlerin yola savrulup metrelerce kaydığı, önde duran otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareketlendiği yer aldı.