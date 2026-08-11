Tuzla'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
15:55, 11/08/2026, Salı
DHA
Tuzla'da inşaat alanı içerisinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında 1 işçinin kalmış olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Tuzla, Tepeören Mahallesi'nde inşaat alanı içerisinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Toprak altında 1 işçinin kalmış olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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