Kör noktadaki Güllü cinayetini kapı kolu aydınlattı: Sır ölümde kan donduran 7 saniye detayı

Yalova’daki evinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümündeki sır perdesi aralandı. Başlangıçta kaza veya intihar ihtimalleri üzerinde durulan olayın aslında korkunç bir cinayet olduğu ve sanatçının öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağıya atıldığı tespit edildi. Cinayetin aydınlatılmasını sağlayan en kritik delil ise sanatçının ölümünden kısa bir süre önce taktırmış olduğu şifreli kapının kolundaki yansımalar oldu. Annesinin ölümünün ardından ekranlara çıkarak masum olduğunu savunan ve gözyaşı döken kızı, bu teknolojik ve adli inceleme sayesinde tutuklandı.