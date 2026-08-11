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Kör noktadaki Güllü cinayetini kapı kolu aydınlattı: Sır ölümde kan donduran 7 saniye detayı

Kör noktadaki Güllü cinayetini kapı kolu aydınlattı: Sır ölümde kan donduran 7 saniye detayı

15:53, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Kör noktadaki Güllü cinayetini kapı kolu aydınlattı: Sır ölümde kan donduran 7 saniye detayı

Yalova'da evinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün sır ölümü, akıllara durgunluk veren bir teknolojik tespitle aydınlatıldı. Başlangıçta kaza veya intihar olarak kayıtlara geçen olayın aslında vahşi bir cinayet olduğu, sanatçının kendini güvende hissetmek için yeni taktırdığı şifreli kapının metal koluna yansıyan gölgelerle deşifre edildi. Güllü'nün öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağıya atıldığını kesinleştiren o yansımalarda, cinayet sonrası kapı arkasında yaşanan 7 saniyelik bekleyiş soruşturmanın seyrini değiştirdi. İşte kan donduran olayın detayları...

Yalova’daki evinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümündeki sır perdesi aralandı. Başlangıçta kaza veya intihar ihtimalleri üzerinde durulan olayın aslında korkunç bir cinayet olduğu ve sanatçının öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağıya atıldığı tespit edildi. Cinayetin aydınlatılmasını sağlayan en kritik delil ise sanatçının ölümünden kısa bir süre önce taktırmış olduğu şifreli kapının kolundaki yansımalar oldu. Annesinin ölümünün ardından ekranlara çıkarak masum olduğunu savunan ve gözyaşı döken kızı, bu teknolojik ve adli inceleme sayesinde tutuklandı.

Yalova’daki evinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümündeki sır perdesi aralandı. Başlangıçta kaza veya intihar ihtimalleri üzerinde durulan olayın aslında korkunç bir cinayet olduğu ve sanatçının öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağıya atıldığı tespit edildi. Cinayetin aydınlatılmasını sağlayan en kritik delil ise sanatçının ölümünden kısa bir süre önce taktırmış olduğu şifreli kapının kolundaki yansımalar oldu. Annesinin ölümünün ardından ekranlara çıkarak masum olduğunu savunan ve gözyaşı döken kızı, bu teknolojik ve adli inceleme sayesinde tutuklandı.

Güvenlik için taktırdığı kapı cinayetin anahtarı oldu

Sanatçı Güllü, yaşadığı tedirginlikler sebebiyle evinin kapısını değiştirerek şifreli bir sistem taktırmış ve bu yeniliği, "Kendimi çok daha güvende hissediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle kötü ve zor günlerden geçiyoruz" ifadeleriyle yakınlarına anlatmıştı. Olay anında evde bir güvenlik kamerası bulunmasına rağmen, cinayet kameranın görüş açısı dışında kalan bir kör noktada işlendi. Ancak Güllü'nün kendisini güvende hissetmek için yaptırdığı o yeni kapının metal kolu, adeta gizli bir güvenlik kamerası işlevi görerek cinayetin tüm detaylarını parlak yüzeyinde kaydetti.

Güvenlik için taktırdığı kapı cinayetin anahtarı olduSanatçı Güllü, yaşadığı tedirginlikler sebebiyle evinin kapısını değiştirerek şifreli bir sistem taktırmış ve bu yeniliği, "Kendimi çok daha güvende hissediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle kötü ve zor günlerden geçiyoruz" ifadeleriyle yakınlarına anlatmıştı. Olay anında evde bir güvenlik kamerası bulunmasına rağmen, cinayet kameranın görüş açısı dışında kalan bir kör noktada işlendi. Ancak Güllü'nün kendisini güvende hissetmek için yaptırdığı o yeni kapının metal kolu, adeta gizli bir güvenlik kamerası işlevi görerek cinayetin tüm detaylarını parlak yüzeyinde kaydetti.

Metal yüzeydeki gölgeler cinayeti deşifre etti

Soruşturmayı yürüten bilirkişi heyeti, kameranın göremediği karanlık noktaları aydınlatmak için kapı kolundaki yansımalara odaklandı. Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba’nın CNN Türk ekranlarında aktardığı detaylara göre, yüksekten düşme vakaları adli bilimlerde çözülmesi en zor dosyalar arasında yer alıyor. Ancak uzman ekipler, kapı kolunun açık renkli ve ışığı yansıtan metal yüzeyindeki görüntüleri ters açıyla alıp aydınlatarak içerideki hareketliliği görünür hale getirmeyi başardı. İddianameye "kapı kolu metalindeki gölge farklılaşması" olarak giren bu inceleme sayesinde, içeridekilerin olay anındaki hareketleri ve aşağıya bakma anları net bir şekilde tespit edildi.


Metal yüzeydeki gölgeler cinayeti deşifre ettiSoruşturmayı yürüten bilirkişi heyeti, kameranın göremediği karanlık noktaları aydınlatmak için kapı kolundaki yansımalara odaklandı. Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba’nın CNN Türk ekranlarında aktardığı detaylara göre, yüksekten düşme vakaları adli bilimlerde çözülmesi en zor dosyalar arasında yer alıyor. Ancak uzman ekipler, kapı kolunun açık renkli ve ışığı yansıtan metal yüzeyindeki görüntüleri ters açıyla alıp aydınlatarak içerideki hareketliliği görünür hale getirmeyi başardı. İddianameye "kapı kolu metalindeki gölge farklılaşması" olarak giren bu inceleme sayesinde, içeridekilerin olay anındaki hareketleri ve aşağıya bakma anları net bir şekilde tespit edildi.

Katili ele veren bekleyiş

Bilirkişi raporuna yansıyan ve şüpheleri kesinliğe dönüştüren en çarpıcı detay ise olaydan hemen sonra yaşanan zaman boşluğu oldu. Emekli polis Savaş Kurtbaba, elde edilen görüntülere göre Güllü'nün yere çakılmasının ardından duyulan şiddetli sesten sonra içeridekilerin tam 7 saniye boyunca hiçbir tepki vermeden beklediğini vurguladı. Bir insanın en yakınının aşağı düşmesi halinde panikle ve saniyeler içinde kapıları kırarcasına dışarı fırlaması gerektiğini belirten Kurtbaba, 7 saniyelik bu soğukkanlı bekleyişin cinayeti doğrulayan en büyük psikolojik ve fiziksel kanıt olduğunu ifade etti.

Katili ele veren bekleyişBilirkişi raporuna yansıyan ve şüpheleri kesinliğe dönüştüren en çarpıcı detay ise olaydan hemen sonra yaşanan zaman boşluğu oldu. Emekli polis Savaş Kurtbaba, elde edilen görüntülere göre Güllü'nün yere çakılmasının ardından duyulan şiddetli sesten sonra içeridekilerin tam 7 saniye boyunca hiçbir tepki vermeden beklediğini vurguladı. Bir insanın en yakınının aşağı düşmesi halinde panikle ve saniyeler içinde kapıları kırarcasına dışarı fırlaması gerektiğini belirten Kurtbaba, 7 saniyelik bu soğukkanlı bekleyişin cinayeti doğrulayan en büyük psikolojik ve fiziksel kanıt olduğunu ifade etti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Toplanan bilimsel deliller ve kapı kolu yansımalarından elde edilen kesin kanıtlar ışığında hazırlanan iddianameyle yargılama süreci devam ediyor. Öz annesini kasten aşağı atarak öldürdüğü belirlenen katil zanlısı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Cinayet soruşturması kapsamında dosyaya dahil edilen şüphelinin arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ise "yalan tanıklık" yaptığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiToplanan bilimsel deliller ve kapı kolu yansımalarından elde edilen kesin kanıtlar ışığında hazırlanan iddianameyle yargılama süreci devam ediyor. Öz annesini kasten aşağı atarak öldürdüğü belirlenen katil zanlısı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Cinayet soruşturması kapsamında dosyaya dahil edilen şüphelinin arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ise "yalan tanıklık" yaptığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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