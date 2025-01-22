Otel sahibi ve sekiz kişi gözaltında

Küle dönen Grand Kartal Otel, Mazhar Murtezaoğlu tarafından 1978’de kuruldu. Otel yetkilisi Halit Ergül, sömestr tatili nedeniyle 18 Ocak’ta DHA’ya röportaj vermiş, otelde yüzde 80 doluluk oranı olduğunu, yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söylemiş. 47 yıldır Köroğlu Dağları’nın zirvesinde hizmet veren otelde konaklama ücreti de hayli yüksek. Otelde kişi başı 1 gece konaklama fiyatı ortalama 30 bin lira. Buna rağmen otelle ilgili şikayetler dikkat çekici. Geçen yıl şubatta trafo arızası yaşanan tesiste kayakçılar 2,5 saat teleferikte mahsur kalmıştı. ‘Şikayetvar.com’da telesiyej arızası sebebiyle elektrik panosunun yandığı, jeneratörün devreye girmediği, manuel çekme halatının bulunmadığı belirtilmiş. Söz konusu otelle ilgili Google yorumlarında da Ahmet E. Karman isimli vatandaş, “Rezilsiniz siz, az önce fırtınada ski liftte 20 dakika asılı kaldık. 1 tane ski lift var. Onun da bakımı yapılmamış. En adi kayak merkezinde olmaz böyle rezalet” diye yazmış. Bir başka vatandaş da “40 yıllık müessese kendi tesisine hiç yatırım yapmaz mı? Liftlerin yavaş ve eski olması, suni kar tesisatının olmaması, Kartalkaya’nın ev sahibi diyebileceğim Grand Kartal’a yakışmıyor” sözleriyle tepki göstermiş.