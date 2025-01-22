Yürekler dağlandı: Ailece tatildeydiler

Yangında hayatını kaybedenlerden 5’i doktor ve öğretmen çift Çetiz ailesi oldu. Faciada doktor Ahmet (44), öğretmen eşi Habibe (40), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9) hayatını kaybetti. Tatil için İzmir’den giden Diş Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ile 4’üncü sınıfa giden kızı Alya Altın da yangında can verdi. Bursalı diş hekimleri Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ile Demir Tüzgiray (8) yangında öldü. Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamadı. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın da burada hayatını kaybetti.