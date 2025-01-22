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Yürekler dağlandı: Ailece tatildeydiler

Yürekler dağlandı: Ailece tatildeydiler

04:0022/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yangında hayatını kaybedenler.
Yangında hayatını kaybedenler.

Türkiye, Bolu’daki yangın faciasını gün boyu ekranları başında takip ederken hayatını kaybedenlerin hikâyeleri yürekleri dağladı.

Yangında hayatını kaybedenlerden 5’i doktor ve öğretmen çift Çetiz ailesi oldu. Faciada doktor Ahmet (44), öğretmen eşi Habibe (40), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9) hayatını kaybetti. Tatil için İzmir’den giden Diş Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ile 4’üncü sınıfa giden kızı Alya Altın da yangında can verdi. Bursalı diş hekimleri Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ile Demir Tüzgiray (8) yangında öldü. Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamadı. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın da burada hayatını kaybetti.

Dr. Ahmet Çetiz, öğretmen eşi Habibe Çetiz, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz faciada can verdi.(SOLDA) / Bursalı diş hekimleri Yasemin Boncuk Tüzgiray, Erhan Tüzgiray ve çocukları Defne ile Demir de otelde hayatını kaybetti.(SAĞDA)

AK PARTİLİ ESKİ VEKİL ACIYA BOĞULDU

AK Parti Eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve eşi AK Parti Kurucu Üyesi Habibe Güner'in otelin 13. katında konaklayan kızı, damadı ve torunlarının da aralarında olduğu 8 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Galatasaray Kürek Şubesi, eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı ile Fenerbahçe’nin 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak da yangında vefat etti.

Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın.




#Yangın
#Grand Kartal Otel
#Bolu

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