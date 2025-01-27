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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na yalan tanık soruşturması

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na yalan tanık soruşturması

23:0627/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Ayşe Barım'ın yargılandığı soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.
Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Ayşe Barım'ın yargılandığı soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Soruşturmada tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da yeni bir karar verildi. Ergenç ve Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ünlülerin menajeri
Ayşe Barım
, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Bugün hakim karşısına çıkan Barım, "
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme
" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Barım'ın yargılandığı soruşturma kapsamında oyuncular
Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu
ve
Nehir Erdoğan
da "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

İki oyuncu hakkında 'yalan tanıklık'tan soruşturma

Tanıklardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, olayların faillerinden firari sanık Mehmet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu anlatılan yazıda, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "Yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Barım hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, firari sanık
Mehmet Ali Alabora
'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer veriliyor.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçılara Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtiliyor.

Öte yandan, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.



#Ayşe Barım
#Halit Ergenç
#Rıza Kocaoğlu
#Gezi Parkı
#Mehmet Ali Alabora

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