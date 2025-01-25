Ayşe Barım'a Gezi gözaltısı

Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı Olayları'yla da bağlantısı çıktı. Gezi eylemleri finansörü Osman Kavala ile o dönemde 39 kez iletişim kuran ve menajerliğini yaptığı oyuncuları eylemlere yönlendiren Barım, gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlattı. Araştırmalarda, Gezi davası firarisi sanığı Mehmet Ali Alabora’nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılara Gezi Parkı’nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespit edildi.
KAVALA İLE 39 KEZ GÖRÜŞTÜ
Barım’ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013’te olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirlendi. Barım’ın Kavala ile 10 Haziran 2014 - 25 Kasım 2014 tarihleri arasında 39 kez, Utka ile 12 Haziran 2013 - 25 Kasım 2014 arasında 14 kez, Alabora ile 30 Mayıs 2013-19 Haziran 2013 tarihleri arasında 3 kez görüştüğü HTS kayıtlarına yansıdı.
EYLEMLERDE YER ALDI
Barım’ın Gezi olaylarındaki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde oyuncu Halit Ergenç ile birlikte görülen Barım’ın cep telefonu ile yaptığı görüşmede, “Otelin tam karşısındayız” dediği duyuluyor. Menajer Barım, dün sabah İstanbul’da düzenlenen operasyonla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçundan gözaltına alındı. Beşiktaş’taki iş yerinde arama yapıldı. 8 saat süren arama çalışması sonucunda ele geçirilen belgeler ve dijital veriler incelenmek üzere emniyete götürüldü.
OYUNCULAR İFADEYE ÇAĞRILDI
Başsavcılık soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu belirlenen oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Barım’ın Gezi olayları sürecinde bu oyuncularla görüştüğüne dair de HTS kayıtları bulunuyor.