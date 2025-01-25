Ayşe Barım'a Gezi gözaltısı

Barım’ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013’te olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirlendi. Barım’ın Kavala ile 10 Haziran 2014 - 25 Kasım 2014 tarihleri arasında 39 kez, Utka ile 12 Haziran 2013 - 25 Kasım 2014 arasında 14 kez, Alabora ile 30 Mayıs 2013-19 Haziran 2013 tarihleri arasında 3 kez görüştüğü HTS kayıtlarına yansıdı.