Ayşe Barım tiyatroyu da tekelleştirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "tanık" ifade veren Saban, herhangi bir menajerlik ve yapım şirketiyle arasında sözleşme olmadığını, Ayşe Barım'la 10 yıl önce bir proje hakkında telefon görüşmesi yaptıklarını, bunun dışında tanışıklıklarının olmadığını dile getirdi. Saban, her yıl sektöre yüzlerce genç oyuncu kazandırmalarına rağmen şu an birkaç oyuncu dışında diğer oyunculara hiçbir projede yer verilmediğini, bu nedenle birçok meslektaşının iş imkanı bulamadığını söyledi. Ayşe Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmeye başlamasıyla kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını kaydeden Saban, "Bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatları oldukça yükselmiştir. Menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması nedeniyle oyuncularımızı istihdam etme imkanımız azalmıştır" ifadelerini kullandı.