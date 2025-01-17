Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara sömestir hediyesi: 25 tiyatro oyunu sahnelenecek

"Filozof Çocuklar Projesi" ile çocukların tiyatro sanatı aracılığıyla sorgulama ve problem çözme yetilerini güçlendirmeyi hedefleyen DT, proje kapsamında tatil süresince Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Trabzon ve Van'da seyirci karşısına çıkacak.

Tatil sürecinde, "Örümcek Charlotte", "Sihirli Ayna", "Çöp Canavarı", "Park", "Masal Yolu", "Harikalar Mutfağı", "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", "Otobüs Durağında Üç Bencil", "Kral Olmak İstemeyen Aslan", "Orfin'in Müzik Kutusu", "Üç Kedi Bir Dilek", "Sihirli Lamba", "Büyülü Ağaç", "Ağustos Parkı", "Masal Treni", "Güzel ve Çirkin", "Don Kişot", "Engel", "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi", "Tebeşir Ağacı", "Şifreli Köpek", "Büyülü Prens", "Kırmızı Kanatlı Baykuş", "Benim Küçük Yıldızım", "Sirk Ateşi" oyunları çocuklarla buluşacak.