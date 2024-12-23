Suriye’de ilk özgür tiyatro

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesi sonrası ilk ‘özgür’ tiyatro izleyiciyle buluştu. 61 yıllık Baas rejiminin zulmünden Fransa'ya kaçan Suriyeli tiyatro oyuncusu ikiz Muhammed ve Ahmed Malas kardeşlerin, Batı'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı sorunları, duygu dünyasını ele aldığı tiyatro oyunu, 13 yıl ayrı kaldıkları ülkelerinde, Şam'da sergilendi. Oyunun başında yapılan konuşmada, normalde cep telefonuyla kayıt almanın, yasak olduğunu ancak bu akşam serbest olduğu belirterek "istihbarat ajanlarının oyun hakkında rapor yazmayacağı" esprisi izleyicilerde kahkahayla karşılık buldu.

Suriyeli kardeşlerin oyunu, Fransa'ya sığınan iki Suriyeli sığınmacıdan birinin hayata adapte olmaya çalışmasını diğerinin ise vatan hasreti çektiği ve Avrupa'ya uyum sağlamakta zorluk çekmesini anlatıyor. Oyundaki mizah kahkahalarla karşılık bulurken "sığınmacı hayatının zorluğu, memleket, aile, Suriye'deki hayata özlemin aktarıldığı" sahneler izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Son sahnede, oyuncuların üç yıldızlı yeni özgür Suriye bayraklarının bulunduğu tişörtlerle sahnede dans etmesi karşısında seyirciler sanatçıları ayakta alkışladı, ıslık çaldı ve Suriye devrimi sloganları attı.

Muhammed Malas, Suriye'de bugünkü durumu açıklamak için “Arapça'da bir deyim gökyüzü sahili olmayan bir deniz gibidir. Şimdi yaşadığımız mutluluk da sahili olmayan engin bir deniz gibi” ifadesini kullanarak ülkesinin devrim için hayatını verenler, bu uğurda acılar çekenler için ülkesinin iyi bir yere gideceğini belirtti. Ahmed Malas da devrime ilişkin "Balzac der ki bir ülke insanları için annesi gibidir. Asla çocuğunu korkutmaz. Şimdi bizim ülkemiz de sonunda bu hale geldi. Önceden bir felaketti” dedi.