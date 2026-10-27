Keşmir’de İsrail modeli

Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS), Cammu Keşmir’in işgalinin 79’uncu yıl dönümünde “En Uzun Abluka: Hindistan İşgali Altındaki Cammu Keşmir’de Yerleşimci Sömürgecilik ve Yapısal Şiddet” başlıklı bir rapor hazırladı. 95 sayfalık raporda, 2019-2026 yılları arasında 26 bin 129 keyfî gözaltı yapıldığı, 1989’dan bu yana ise 8 bini aşkın zorla kaybetme vakasının yaşandığı belirtildi. Farklı alanlarda bulunan 2 bin 730 cesede ilişkin verilerin yer aldığı raporda, gözaltında işkence ve kötü muamele iddiaları da incelendi.

900 BİN KİŞİLİK İŞGAL GÜCÜ

Askerî personelin yargılanmasını hükümet iznine bağlayan düzenlemelerin cezasızlığı güçlendirdiği bildirilen raporda, 2019’dan bu yana 4 kıdemli siyasi liderin gözaltı ve tutukluluk döneminde hayatını kaybettiği ifade edildi. Hindistan’ın beölgede konuşlandırdığı asker ve güvenlik personeli sayısının 900 bini aştığı bilgisinin yer aldığı raporda, Nisan 2025’te Pahalgam yakınlarındaki saldırının ardından şüphelilerin ailelerine ait 9 evin yıkıldığı belirtildi. Srinagar’da bayram namazlarının engellenmesinin üzerinden 8 yıl geçtiği, 4 bin 249 kitabın kütüphane ve kolejlerden çıkarıldığı ve 2022’de 300 eğitim kurumunun kapatıldığı bilgileri paylaşıldı.

İŞGALİN LABORATUVARINA DÖNÜŞTÜ

Raporda, insan hakları ihlallerine ilişkin verilerin yanı sıra Hindistan ile İsrail arasındaki askerî, istihbari ve teknolojik iş birliği de gözler önüne serildi. Filistin’de işgalin laboratuvarına dönüşen yöntemlerin, Hindistan’ın işgali altındaki Cammu Keşmir’de de devrede olduğu kaydedildi. Buna göre Hindistan, Keşmir’de keşif ve gözetleme amacıyla İsrail yapımı Heron insansız hava araçlarını kullanıyor. Dijital gözetim cephesinde ise İsrail menşeli Pegasus casus yazılımı öne çıkıyor.

2 bini aşkın tanıklıkta, sorgulara İsrailli görevlilerin katıldığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Hindistan güvenlik güçlerinin envanterinde İsrail üretimi Tavor tüfekleri bulunurken Hindistan, 2019’da Pakistan’a düzenlediği hava saldırılarında da İsrail menşeli Spice-2000 güdümlü mühimmatlarını kullanmıştı.

KENDİ TOPRAĞINDA AZINLIK OLACAK

Hindistan ile İsrail arasındaki ilişki, yerleşim politikaları ve nüfus mühendisliği alanlarında da benzerlikler taşıyor. Raporda, 2019’da Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının ardından bölge dışından Hindistan vatandaşlarına ikamet ve mülk edinme imkânlarının genişletildiği, milyonlarca kişiye ikamet izni verildiği ve seçmen listesine yeni seçmenlerin eklendiği kaydedildi. Filistin’deki yerleşimci sömürgecilik modeline benzer bu politikalarla Keşmir halkının kendi toprağında azınlığa düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

BİREBİR KOPYASI UYGULANIYOR

WOLAS Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Enes Kafadar, Hindistan’ın güvenlik ve terör söylemiyle işgali meşrulaştırmaya çalıştığını kaydedildi. Kafadar, “Senaryo tanıdık. Filistin’de İsrail tarafından uygulanan uluslararası hukuk ihlalleri, birebir kopya şekilde Hindistan tarafından Keşmir’de uygulama alanı buluyor” dedi. Raporu sunan Dr. Hasan Basri Bülbül, Keşmir’deki ihlallerin birbirinden kopuk olaylar olarak değil, yerleşimci sömürgeciliğin parçaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Keşmirli Avukat Nasir Kadri de Filistin ile Keşmir arasındaki ortaklığa dikkat çekti. Hindistan’ın 2019’dan sonra bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikalarını hızlandırdığını anlatan Kadri, Hindutva ideolojisi ile Siyonizm arasında benzerlikler bulunduğunu ifade etti: “Keşmir’de yaşanan baskı ve zulüm, uluslararası kamuoyundan gizleniyor. Bölge, Filistin’de görülen politikaların benzerlerinin uygulandığı bir test alanına dönüştü.”

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