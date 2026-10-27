Anasayfa
Dünya
Asya
Keşmir’de İsrail modeli

Keşmir’de İsrail modeli

Neslihan Önder
04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Keşmir’de İsrail modeli
Keşmir.

Yeryüzü Avukatları Derneği’nin Keşmir raporu, Hindistan’ın İsrail yapımı Heron İHA’ları, Tavor tüfekleri ve Pegasus casus yazılımını kullandığını ortaya koydu. Raporda, sorgulara İsrailli görevlilerin katıldığına ilişkin tanıklıklara da yer verildi. Filistin’deki baskı ve işgal politikalarının benzerinin Keşmir’de uygulandığı belirtildi.

Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS), Cammu Keşmir’in işgalinin 79’uncu yıl dönümünde “En Uzun Abluka: Hindistan İşgali Altındaki Cammu Keşmir’de Yerleşimci Sömürgecilik ve Yapısal Şiddet” başlıklı bir rapor hazırladı. 95 sayfalık raporda, 2019-2026 yılları arasında 26 bin 129 keyfî gözaltı yapıldığı, 1989’dan bu yana ise 8 bini aşkın zorla kaybetme vakasının yaşandığı belirtildi. Farklı alanlarda bulunan 2 bin 730 cesede ilişkin verilerin yer aldığı raporda, gözaltında işkence ve kötü muamele iddiaları da incelendi.

900 BİN KİŞİLİK İŞGAL GÜCÜ

Askerî personelin yargılanmasını hükümet iznine bağlayan düzenlemelerin cezasızlığı güçlendirdiği bildirilen raporda, 2019’dan bu yana 4 kıdemli siyasi liderin gözaltı ve tutukluluk döneminde hayatını kaybettiği ifade edildi. Hindistan’ın beölgede konuşlandırdığı asker ve güvenlik personeli sayısının 900 bini aştığı bilgisinin yer aldığı raporda, Nisan 2025’te Pahalgam yakınlarındaki saldırının ardından şüphelilerin ailelerine ait 9 evin yıkıldığı belirtildi. Srinagar’da bayram namazlarının engellenmesinin üzerinden 8 yıl geçtiği, 4 bin 249 kitabın kütüphane ve kolejlerden çıkarıldığı ve 2022’de 300 eğitim kurumunun kapatıldığı bilgileri paylaşıldı.

İŞGALİN LABORATUVARINA DÖNÜŞTÜ

Raporda, insan hakları ihlallerine ilişkin verilerin yanı sıra Hindistan ile İsrail arasındaki askerî, istihbari ve teknolojik iş birliği de gözler önüne serildi. Filistin’de işgalin laboratuvarına dönüşen yöntemlerin, Hindistan’ın işgali altındaki Cammu Keşmir’de de devrede olduğu kaydedildi. Buna göre Hindistan, Keşmir’de keşif ve gözetleme amacıyla İsrail yapımı Heron insansız hava araçlarını kullanıyor. Dijital gözetim cephesinde ise İsrail menşeli Pegasus casus yazılımı öne çıkıyor.

2 bini aşkın tanıklıkta, sorgulara İsrailli görevlilerin katıldığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Hindistan güvenlik güçlerinin envanterinde İsrail üretimi Tavor tüfekleri bulunurken Hindistan, 2019’da Pakistan’a düzenlediği hava saldırılarında da İsrail menşeli Spice-2000 güdümlü mühimmatlarını kullanmıştı.

KENDİ TOPRAĞINDA AZINLIK OLACAK

Hindistan ile İsrail arasındaki ilişki, yerleşim politikaları ve nüfus mühendisliği alanlarında da benzerlikler taşıyor. Raporda, 2019’da Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının ardından bölge dışından Hindistan vatandaşlarına ikamet ve mülk edinme imkânlarının genişletildiği, milyonlarca kişiye ikamet izni verildiği ve seçmen listesine yeni seçmenlerin eklendiği kaydedildi. Filistin’deki yerleşimci sömürgecilik modeline benzer bu politikalarla Keşmir halkının kendi toprağında azınlığa düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

BİREBİR KOPYASI UYGULANIYOR

WOLAS Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Enes Kafadar, Hindistan’ın güvenlik ve terör söylemiyle işgali meşrulaştırmaya çalıştığını kaydedildi. Kafadar, “Senaryo tanıdık. Filistin’de İsrail tarafından uygulanan uluslararası hukuk ihlalleri, birebir kopya şekilde Hindistan tarafından Keşmir’de uygulama alanı buluyor” dedi. Raporu sunan Dr. Hasan Basri Bülbül, Keşmir’deki ihlallerin birbirinden kopuk olaylar olarak değil, yerleşimci sömürgeciliğin parçaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Keşmirli Avukat Nasir Kadri de Filistin ile Keşmir arasındaki ortaklığa dikkat çekti. Hindistan’ın 2019’dan sonra bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikalarını hızlandırdığını anlatan Kadri, Hindutva ideolojisi ile Siyonizm arasında benzerlikler bulunduğunu ifade etti: “Keşmir’de yaşanan baskı ve zulüm, uluslararası kamuoyundan gizleniyor. Bölge, Filistin’de görülen politikaların benzerlerinin uygulandığı bir test alanına dönüştü.”


İsrail-GKRY hattında silahlanma mesaisi: Açık deniz karakol gemisi anlaşması imzalandı
Dünya
İsrail-GKRY hattında silahlanma mesaisi: Açık deniz karakol gemisi anlaşması imzalandı
Gazze’de İsrail’in katlettiği 1000’den fazla Filistinlinin hikayesini anlatan sergi düzenlendi
Dünya
Gazze’de İsrail’in katlettiği 1000’den fazla Filistinlinin hikayesini anlatan sergi düzenlendi
Gazze'de su krizi sürüyor
Dünya
Gazze'de su krizi sürüyor

Başlıklar :keşmirisrailişgal
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026