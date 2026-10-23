Emine Erdoğan'dan Özbekistan mesajı: Çocukların refahını önceleyen yeni adımlara vesile olmasını diliyorum

Emine Erdoğan, Semerkant’ta lider eşlerinin katılımıyla düzenlenen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi" kapsamındaki oturuma katıldı. Zirvedeki konuşmasında gelecek nesillerin adil ve sürdürülebilir kalkınmasına dikkat çeken Emine Erdoğan, çocukların refahını temel alan küresel yatırımların önemine vurgu yaptı.

Ziyaret programı kapsamında Emine Erdoğan, İMKON Rehabilitasyon Merkezi ve Çok Amaçlı Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu'nun 5'incisinin açılış törenine katıldı. Ardından zirve çerçevesinde hazırlanan "Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar" konulu sergiyi gezerek yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özbekistan’daki temaslarını manevi bir ziyaretle sürdüren Emine Erdoğan, İmam Buhari Türbesi’ni ziyaret etti. Paylaşımında Özbekistan ziyaretinin önemine değinen Erdoğan, "Özbekistan ziyaretimizin, çocukların refahını önceleyen yeni adımlara ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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