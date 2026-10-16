Gazze’de kadın ve çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürek yakan çağrı: Lütfen bizi bu acıdan kurtarın
Gazze'de Filistinli kadın ve çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu posterlerle çağrıda bulundu. Türk vatandaşlığı bulunan yakınlarını kaybeden Gazzeli aileler, "Lütfen bizi bu acıdan kurtarın" diyerek Türkiye'ye dönmek ve huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti.
İsrail saldırıları ve ağır insani kriz altında yaşam mücadelesi veren Gazze’de, Filistinli kadın ve çocuklar dikkat çeken bir eyleme imza attı. Bölgedeki çaresiz vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Türkçe ile Arapça yazılı pankartlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFIYLA EYLEM YAPTILAR
Açılan posterlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafları yer alırken, üzerindeki duygusal ifadeler dikkat çekti. Gazzelilerin taşıdığı dövizlerde, "Lütfen bizi bu acıdan kurtarın", "Hayatlarımıza geri dönebilmemiz için yardım edin" cümleleri öne çıktı.
Açılan pankartlardan birinde ise Türk vatandaşı akrabalarını kaybeden Gazzeli bir kadının şu ifadelerine yer verildi:
"Ailemden bazı fertleri kaybettim. Onlar Türk vatandaşıydı. Türkiye'ye dönerek güven ve huzur içinde yaşamak istiyorum. Onurlu bir hayat sürmek istiyorum. Ailemden daha fazla insan kaybetmek istemiyorum."
Zor şartlar altında seslerini Türkiye'ye duyurmaya çalışan Filistinli kadın ve çocuklar, yaşadıkları dramın sona ermesi ve güvenli bir hayata kavuşabilmek adına Türkiye'nin diplomatik ve insani desteğini beklediklerini vurguladılar.