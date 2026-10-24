Tayfunun şiddeti kamerada: Savrulmamak için direğe tutundu

Ukrayna’dan cephede bir ilk: Yaralı asker İHA ile tahliye edildi

Ukrayna ordusu, cephe hattında yaralanan bir askeri ağır yük taşıma kapasiteli insansız hava aracıyla (İHA) tahliye etti. Karadan kurtarmanın mümkün olmadığı operasyonda, altı pervaneli bir dron kullanıldı. Kendini özel düzeneğe bağlayan yaralı asker, havalandırılan İHA ile güvenli bölgeye taşındı. Ukrayna ordusu, operasyonu dünyada bir ilk olarak duyurdu.