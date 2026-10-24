21:20, 24/10/2026, Cumartesi
Tayfunun şiddeti kamerada: Savrulmamak için direğe tutundu
Tayvan’da etkili olan Champi Tayfunu’nun şiddetli rüzgârlarına yakalanan bir kişi, savrulmamak için aydınlatma direğine tutundu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, rüzgârın etkisiyle ayaklarının yerden kesildiği görülen kişinin direğe tutunarak direnmeye çalıştığı anlar yer aldı. 23 Ekim’de başkent Taipei’deki Chinese Culture University yakınlarında kaydedildiği belirtilen görüntülerde kişinin kimliği ve sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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