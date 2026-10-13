Okula alınmayan başörtülü arkadaşlarına destek oldular: Başını katiyen açma

Çin'de görsel şölen: Tarihi tapınaktan ateş şelalesi aktı

Çin'in Mingshan Dağı'nda yer alan tarihi tapınak, nefes kesen geleneksel "soğuk havai fişek" gösterisine sahne oldu. İlk saniyelerde tapınağın içinde bir yangın çıktığı izlenimi veren şov, kısa sürede çatılardan aşağı dökülen muazzam bir ateş şelalesine dönüştü. İzleyenleri hayran bırakan bu görsel şölenin sırrı ise kullanılan özel teknolojide gizli. Düşük sıcaklıkta parlayan ve havada hızla soğuyan metal kıvılcımlar sayesinde, hem tapınağın tarihi dokusuna hiçbir zarar verilmiyor hem de tamamen güvenli bir illüzyon oluşturuluyor.