Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tiyatro eğitimi

Eğitim sonrası oyun sahnelemeyi de planlayan merkezin müdürü Erhan Karataş, eğitimler sonunda devam etmek isteyen çocukları bünyelerine alacaklarını söyledi. Karataş, “Biz Elazığ'da şehit ve gazi ailelerinin 9-18 yaş arasındaki çocuklarına uygulamalı tiyatro eğitimini ücretsiz vermeyi düşünüyoruz. Eğitimler ortalama 4 ay sürecek. Devam etmek isteyen tüm çocuklar kendi ekibimize dahil olacak. Şehit ve gazi çocukları bizler için çok değerli. Bu vatan için kendi canlarını feda eden, çocuklarını bize emanet eden şehit ve gazilerimize saygımız sonsuz. Biz de onların emanetlerine sahip çıkmayı düşünüyoruz'' dedi.