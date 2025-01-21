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Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun

Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun

04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Devlet Tiyatroları (DT) ara tatilde çocukların karşısına 25 farklı oyunla çıkacak.

2 Şubat’a kadar sürecek oyunlar toplam 70 temsil yapacak. DT’nin 13 yerleşik sahnesinde ve iki şehirde yapacağı turnede “Örümcek Charlotte”, “Sihirli Ayna”, “Çöp Canavarı”, “Park”, “Masal Yolu”, “Harikalar Mutfağı”, “Umudunu Yitirmeyen Sığırcık”, “Otobüs Durağında Üç Bencil”, “Kral Olmak İstemeyen Aslan”, “Orfin’in Müzik Kutusu”, “Üç Kedi Bir Dilek”, “Sihirli Lamba”, “Büyülü Ağaç”, «Ağustos Parkı”, “Masal Treni”, “Güzel ve Çirkin”, “Don Kişot”, “Engel”, “Gizli Bahçe’nin Bezelyesi”, “Tebeşir Ağacı”, “Şifreli Köpek”, “Büyülü Prens”, “Kırmızı Kanatlı Baykuş”, “Benim Küçük Yıldızım” ve “Sirk Ateşi” oyunları çocuklarla buluşacak.



#Tiyatro
#Aktüel
#Hayat

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