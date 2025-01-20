112 yıllık piyanoyla konser

Jacob Benda
Mr.Cleveland H.Dodge tarafından 1913 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlanan Norman & Beard yapımı piyano tamamlanan restorasyonunun ardından ilk konserine çıkacak.
112 yıllık piyano, 19 Şubat’ta Güney Kampüs Albert Long Hall’de düzenlenecek etkinlikte, Amerikalı piyanist Jacob Benda tarafından çalınacak. Rektörlüğün geçen yıl restore ettirdiği enstrüman, uzun zamandır kullanılamaz haldeydi. Sekiz aylık bakım-onarım çalışmalarının ardından yenilenen asırlık barok piyano, 19 Şubat’taki özel resitalde yeniden sanatseverlerle buluşacak.
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