Ülkeler arası geleneksel sanatlar sergisi

Türkiye, Avusturya, Endonezya, Fransa, Kazakistan, Tunus ve Türkmenistan’dan öğrencilerin bir araya geldiği sergide, ebru, hat ve minyatür sanatlarından 86 eser yer aldı. Duygu Orak Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirilen sergi, CSO Ada Ankara’nın Fuaye alanında 2 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Duygu Orak Selim Terzi

ARDIMIZDA GÜZEL BİR HİKÂYE BIRAKMAK İSTİYORUZ

Sergi açılışına katılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, geleneksel sanatların çok kıymetli olduğunu vurguladı. Terzi, “Geleneksel sanatlar kısmını çok önemsiyoruz, ardımızda güzel bir hikâye bırakmak istiyoruz. Güzel sanatlarla alakalı nasip olursa hem Kültür Yolu Festivali çerçevesi içerisinde, hem de kültür yolunun gitmediği illerde geleneksel sanatlar festivalleriyle toplumun pek çok kesimiyle buluşmaya devam edeceğiz. Birimimizin en önemli işi geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması” diye konuştu.

Ebru Sanatkârı Duygu Orak da 20 yıldır geleneksel ebru sanatını yaptığını, atölyesinde sanatsal faaliyetlerini yürüterek öğrenci yetiştirmeye devam ettiğini anlattı. Orak, “Bu eserler iki yıllık bir hazırlığın neticesinde ortaya çıktı. Geleneksel sanatlarımızı, doğru ve hakkıyla icra etmek, çok kolay neticeyle olan şeyler değil. Bunlar bir anda ortaya çıkacak sanatlar değil, hobi olarak görmemek lazım” dedi.







