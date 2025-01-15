Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Türk adının geçtiği en eski yazıt oldu

Türk adının geçtiği en eski yazıt oldu

08:5615/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çince metinde "Türk" sözcüğü ve "Kutlug" unvanı dikkat çekiyor.
Çince metinde "Türk" sözcüğü ve "Kutlug" unvanı dikkat çekiyor.

Türk Akademisi, Moğolistan’daki Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin Göktürk dönemine ait olduğunu ve İkinci Türk Kağanlığı’nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan onuruna yapıldığını doğruladı.

Akademi, Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile 2019’dan beri Arhangay bölgesindeki Nomgon Vadisi’nde kazılar yürütüyor.

2022’de İlteriş Kutlug Kağan’ın külliyesi ve yazıtının üst kısmı keşfedilmişti. Yazıtta Göktürk alfabesiyle kazınmış 12 satırlık bir metin ve Soğdca yazılmış 6 satırlık bir metin yer alıyor. 2023’te yazıtın alt kısmı ortaya çıktı. Göktürk yazıları tahrip olmuş olsa da Çince metin kısmen korunmuş durumda.
Çince metinde "Türk" sözcüğü ve "Kutlug" unvanı dikkat çekiyor. Bu bulgular, külliyenin Göktürk dönemine ait olduğunu ve İlteriş Kutlug Kağan onuruna yapıldığını kanıtlıyor.
  • Bilge Kağan ile Kül Tigin'in babası İlteriş Kutluğ Kağan'ın 7. yüzyıla ait söz konusu yazıtı "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı eseri olarak değerlendiriliyor. Böylece artık Orhun Abideleri, artık
    'Türk adının geçtiği ilk yapıt'
    olarak anılmayacak.
#Moğolistan
#Nomgon-2 Anıt Külliyesi
#Göktürk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye güzel haber duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye artış yüzde 46'ya kadar çıktı: 14.469 TL taban maaş alanlara...