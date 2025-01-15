Türk adının geçtiği en eski yazıt oldu

Çince metinde "Türk" sözcüğü ve "Kutlug" unvanı dikkat çekiyor.
Türk Akademisi, Moğolistan’daki Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin Göktürk dönemine ait olduğunu ve İkinci Türk Kağanlığı’nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan onuruna yapıldığını doğruladı.
Akademi, Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile 2019’dan beri Arhangay bölgesindeki Nomgon Vadisi’nde kazılar yürütüyor.
2022’de İlteriş Kutlug Kağan’ın külliyesi ve yazıtının üst kısmı keşfedilmişti. Yazıtta Göktürk alfabesiyle kazınmış 12 satırlık bir metin ve Soğdca yazılmış 6 satırlık bir metin yer alıyor. 2023’te yazıtın alt kısmı ortaya çıktı. Göktürk yazıları tahrip olmuş olsa da Çince metin kısmen korunmuş durumda.
Çince metinde "Türk" sözcüğü ve "Kutlug" unvanı dikkat çekiyor. Bu bulgular, külliyenin Göktürk dönemine ait olduğunu ve İlteriş Kutlug Kağan onuruna yapıldığını kanıtlıyor.
- Bilge Kağan ile Kül Tigin'in babası İlteriş Kutluğ Kağan'ın 7. yüzyıla ait söz konusu yazıtı "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı eseri olarak değerlendiriliyor. Böylece artık Orhun Abideleri, artık'Türk adının geçtiği ilk yapıt'olarak anılmayacak.
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