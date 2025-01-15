Türk adının geçtiği en eski yazıt oldu

2022’de İlteriş Kutlug Kağan’ın külliyesi ve yazıtının üst kısmı keşfedilmişti. Yazıtta Göktürk alfabesiyle kazınmış 12 satırlık bir metin ve Soğdca yazılmış 6 satırlık bir metin yer alıyor. 2023’te yazıtın alt kısmı ortaya çıktı. Göktürk yazıları tahrip olmuş olsa da Çince metin kısmen korunmuş durumda.

Çince metinde "Türk" sözcüğü ve "Kutlug" unvanı dikkat çekiyor. Bu bulgular, külliyenin Göktürk dönemine ait olduğunu ve İlteriş Kutlug Kağan onuruna yapıldığını kanıtlıyor.