Şarkıcı Llunr: Filistin özgür olana dek çalışacağım

Geçtiğimiz kasım ayında San Francisco Arap Film Festivali’nde ilk kez seslendirdiği "Wake Up" eseriyle dikkatleri üzerine çeken müzisyen Llunr, İstanbul’a geldi. Gazze’de yaşananları bir çocuğa anlattığı eserinde şarkıcı “Uyan, onlar insanları umursamıyor. Uyan, onlar seni de umursamıyor. Canım, eğer insanlarla yürüyorsan bekle, çünkü onlar senin için geliyor” diyerek direnişi canlı tutuyor. TRT World Citizen Ödülleri kapsamında ülkemize gelen Llunr sahne isimli Bader Khatib, Filistin şarkıları “Wake Up” ve “Keep Your Key” eserlerini seslendirdi. Konser öncesi sorularımızı yanıtlayan Filistin asıllı Ürdünlü müzisyen hem eserlerini hem de Filistinli sanatçı kimliğinden bahsetti. Uzun bir süredir sanat faaliyetlerini ABD’nin San Francisco şehrinde sürdüren Khatib, çocuklar bomba altında değil, umut şarkılarıyla büyüyene kadar mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

ÖFKE VE DİRENİŞİN MESAJLARI

2018’de Cold şarkısıyla müzik dünyasına adım atan şarkıcı, kişisel müzik kariyerini sürdürürken Filistinli kimliğiyle de İsrail zulmüne direniyor. Filistin’deki sevdiklerine destek olmak sanatına odaklanan müzisyen Bader Khatib, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması sürecini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Khatib, “Şu anda tam anlamıyla bir ateşkes gerçekleşmedi. İsrail, geçen gün Gazze’de 40 kişiyi öldürdü. Nihai hedefimiz yalnızca ateşkes değil, özgür bir Filistin. Bu süreçte elimden geleni yapmaya devam edeceğim” dedi. Konserde seslendirdiği Filistin eserlerinin yer aldığı “Dual Reality (Çifte Gerçeklik)” albümünü farklı bir proje olarak hazırladığını, 7 Ekim’le bugünkü halini aldığını aktaran Bader Khatib, şunları söyledi: “Filistinli olarak, olaylara kayıtsız kalamazdım. Albüm iki gerçekliği yansıtıyor: Biri kişisel hayatımdaki mesajlar, diğeri ise mücadele, öfke ve direnişin mesajları.”

DÜNYANIN DA UYANDIĞINI HİSSETTİM

Türklerin sadece Filistinlilere değil, müziğine de büyük destek verdiğinden bahseden şarkıcı, “Wake Up”ın Türkçeye çevrilmesinden onur duyduğunu ifade etti. Tüm dinleyicilere teşekkür eden Llunr, eserin ortaya çıkış serüvenini “Gazze’deki soykırımı ve yaşananları gördüğümde, yalnızca benim değil, dünyanın da uyandığını hissettim. Bir sanatçı, müzisyen ve söz yazarı olarak kendimi müzikle ifade ediyorum. 'Wake Up', hislerimi yazıya dökme çabamın bir sonucu. Bu şarkının dünya çapında direnişin bir sembolü haline gelmesi beni mutlu ediyor. Bu, benim bir sanatçı olarak sorumluluğumun da bir parçası. Sanatımı, sesi duyulmayanların sesi olarak kullanmaya çalışıyorum” diye anlattı.

Adaletsizliklere tepkim sürecek

Sadece Filistin değil, zulüm, baskı ve adaletsizlik altında olan tüm insanların sesi olmaya devam edeceğini ifade eden Khatib, yeni çalışmaların yolda olduğunu müjdeledi. Sanatçı şunları söyledi: “Yeni müzikler üzerinde çalışıyorum ve bunları paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hem kişisel mücadelelerimi hem de dünyadaki adaletsizliklere tepkimi ifade etmeye devam edeceğim. Filistinli dostlarımın ve diğer baskı altındaki insanların yanında olacağım. Sudan, Lübnan, Suriye gibi yerlerden de bahsedeceğim. “







