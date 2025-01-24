Oyuncu Burak Haktanır'dan 'Ayşe Barım' açıklaması: Organize bir hareket var

Gezi Parkı soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan menajer Ayşe Barım hakkında oyuncu Burak Haktanır, "Toplumun önündeki birçok oyuncu, sosyal medyada ellerine verilen metinleri paylaşarak ülkeyi yurt dışına şikayet etti. Bu sektörde solcu değilseniz önünüz kapanır. Kültür sanat camiasının dindarlarla anlamadığım bir problemi var." ifadelerini kullandı.
Ünlü oyunculara menajerlik yapan ve ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu olan Ayşe Barım, sektörde "tekelleşme" iddialarıyla tartışmaların odağına yerleşti. Bazı oyuncuların da bu iddialar kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Barım’ın, kendi çıkarlarına uymayan isimleri sektörden dışladığı ve kendi portföyündeki oyunculara avantaj sağladığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
Gözaltına alındı
Ev ve iş yerinde arama
Barım’ın ev ve iş yerinde yapılan aramalar, soruşturmayı derinleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Barım’ın Gezi davası sanıkları Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşmelerde bir bildirinin hazırlanması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu ancak bildirinin içeriğinin netleştirilemediği ifade edildi.
Burak Haktanır’dan sert yorum
"Sanat camiamızın bir kısmı Gazze'den habersiz"
Gazze'deki soykırımla ilgili Sanatçıların sessizliğinin nedenlerini sıralayan Haktanır, "Dünyada kültür sanat camiasının finans gücünün büyük kısmı siyonistlerin elinde olduğu için ticari endişeden ses çıkaramayanlar birinci grubu oluşturuyor. İkinci grubun, Gazze'de ne olduğu bittiğinden haberi yok. 16 aydan beri İsrail soykırım yapmış, İsrail, hastane vurmuş, okul vurmuş, ambulans vurmuş, hedef gözeterek insanları öldürmüş, bizim sanat camiamızın bir kısmı oradan habersiz.
Bir şeyi görmezden, duymazdan gelirsen haberin olmaz. Üçüncü grubu ise kimse söylemez ben söyleyeyim, onların gönlü zaten İsrail'den yana. Aklı, fikri ve duruşu İsrail'den yana. Şartlar müsait olmadığı için İsrail'den yana tavrını söyleyemiyor. Zamanı gelince bunu da yapacaklardır, emin olun. Ve biz bunlardan Gazze'deki soykırıma tepki göstermesini bekliyoruz." dedi.
"Organize hareket var"
Sanatçıların, organize şekilde hareket ettiklerini, bazı kişilerden talimat aldıklarını belirten Haktanır, çok konuşulacak şu ifadeleri kullandı:
- Herkes Suriyeliler ile ilgili aynı politikayı savunmak zorunda değil. Ancak, sanat camiasında ağızdan çıkan cümlelere, tepki şekline bakınca bunun organize ve talimatla olduğu anlaşılıyor. Biz bunun en büyük örneğini orman yangınlarında gördük. Tarihin görebileceği en büyük orman yangını yaşadı Türkiye, tabii bir yangın olmadığı da ortada. Sen bu ülkenin sanatçısısın, sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya, nasıl bunu gururuna yedirirsin, nasıl böyle bir alçaklığa imza atarsın. Ellerine verilen standart bir metni paylaşıyorlar. Bunlara verdiler bir metni hepsi o metinleri paylaştı. Şikayetin varsa bunu kendi cümlelerin ve duygularınla yaparsın. İşin içindeki organizasyonu ve talimat almayı da kendileri gözler önüne sermiş oluyorlar.
"Ayşe Barım'a bağımlı kalınırsa yetersiz olur"
Rekabet Kurumu'nun 21 menajerlik şirketine açtığı soruşturma sonrası gündeme gelen süreci de değerlendiren Haktanır, şöyle konuştu: