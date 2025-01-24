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Oyuncu Burak Haktanır'dan 'Ayşe Barım' açıklaması: Organize bir hareket var

Oyuncu Burak Haktanır'dan 'Ayşe Barım' açıklaması: Organize bir hareket var

14:3424/01/2025, Cuma
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Burak Haktanır sanat camiasında Ayşe Barım'ın başını çektiği tekelleşmeye dikkat çekti
Burak Haktanır sanat camiasında Ayşe Barım'ın başını çektiği tekelleşmeye dikkat çekti

Gezi Parkı soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan menajer Ayşe Barım hakkında oyuncu Burak Haktanır, "Toplumun önündeki birçok oyuncu, sosyal medyada ellerine verilen metinleri paylaşarak ülkeyi yurt dışına şikayet etti. Bu sektörde solcu değilseniz önünüz kapanır. Kültür sanat camiasının dindarlarla anlamadığım bir problemi var." ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım
, magazin dünyasından sonra bu kez tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.

Ünlü oyunculara menajerlik yapan ve ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu olan Ayşe Barım, sektörde "tekelleşme" iddialarıyla tartışmaların odağına yerleşti. Bazı oyuncuların da bu iddialar kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.


Barım’ın, kendi çıkarlarına uymayan isimleri sektörden dışladığı ve kendi portföyündeki oyunculara avantaj sağladığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.


Gözaltına alındı


Bu sabah Ayşe Barım,
"Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs"
suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar üzerine resen soruşturma açıldığı bildirildi.

Ev ve iş yerinde arama


Barım’ın ev ve iş yerinde yapılan aramalar, soruşturmayı derinleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Barım’ın Gezi davası sanıkları Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşmelerde bir bildirinin hazırlanması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu ancak bildirinin içeriğinin netleştirilemediği ifade edildi.


Burak Haktanır’dan sert yorum


Olay sonrası, oyuncu Burak Haktanır’ın açıklamaları dikkat çekti. Haktanır, sektörde tekelleşme sorununa yıllar önce dikkat çektiğini belirterek,
"Ben yıllar önce bunu dile getirmiştim. Devletin güvenliğini ilgilendiren meselelerde sanatçıların durduğu yere bakarsanız tekelleşmeyi görürsünüz."
dedi.

Sabah'a konuşan Haktanır, bir dijital platformun, senaryoyu beğenmesine rağmen zorla LGBT sahnesi koydurmak istediğini anlatırken, dizilerde Müslümanların aşağılanmaya, küçük gösterilmeye çalışılmasına da ateş püskürdü. Haktanır,
"Kültür sanat camiasının dindarlarla anlamadığım bir problemi var. Bu kavga böyle sürdürülemez. Kültür sanat camiası dindarlar ile problemini çözmek zorunda. Şu alay etme, küçümseme ve dalga geçme işinden vazgeçmeli."
dedi.




"Sanat camiamızın bir kısmı Gazze'den habersiz"


Gazze'deki soykırımla ilgili Sanatçıların sessizliğinin nedenlerini sıralayan Haktanır, "Dünyada kültür sanat camiasının finans gücünün büyük kısmı siyonistlerin elinde olduğu için ticari endişeden ses çıkaramayanlar birinci grubu oluşturuyor. İkinci grubun, Gazze'de ne olduğu bittiğinden haberi yok. 16 aydan beri İsrail soykırım yapmış, İsrail, hastane vurmuş, okul vurmuş, ambulans vurmuş, hedef gözeterek insanları öldürmüş, bizim sanat camiamızın bir kısmı oradan habersiz.


Bir şeyi görmezden, duymazdan gelirsen haberin olmaz. Üçüncü grubu ise kimse söylemez ben söyleyeyim, onların gönlü zaten İsrail'den yana. Aklı, fikri ve duruşu İsrail'den yana. Şartlar müsait olmadığı için İsrail'den yana tavrını söyleyemiyor. Zamanı gelince bunu da yapacaklardır, emin olun. Ve biz bunlardan Gazze'deki soykırıma tepki göstermesini bekliyoruz." dedi.




"Organize hareket var"


Sanatçıların, organize şekilde hareket ettiklerini, bazı kişilerden talimat aldıklarını belirten Haktanır, çok konuşulacak şu ifadeleri kullandı:


  • Herkes Suriyeliler ile ilgili aynı politikayı savunmak zorunda değil. Ancak, sanat camiasında ağızdan çıkan cümlelere, tepki şekline bakınca bunun organize ve talimatla olduğu anlaşılıyor. Biz bunun en büyük örneğini orman yangınlarında gördük. Tarihin görebileceği en büyük orman yangını yaşadı Türkiye, tabii bir yangın olmadığı da ortada. Sen bu ülkenin sanatçısısın, sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya, nasıl bunu gururuna yedirirsin, nasıl böyle bir alçaklığa imza atarsın. Ellerine verilen standart bir metni paylaşıyorlar. Bunlara verdiler bir metni hepsi o metinleri paylaştı. Şikayetin varsa bunu kendi cümlelerin ve duygularınla yaparsın. İşin içindeki organizasyonu ve talimat almayı da kendileri gözler önüne sermiş oluyorlar.


"Ayşe Barım'a bağımlı kalınırsa yetersiz olur"


Rekabet Kurumu'nun 21 menajerlik şirketine açtığı soruşturma sonrası gündeme gelen süreci de değerlendiren Haktanır, şöyle konuştu:


Ayşe Barım ve menajerler meselesi, Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma ile konuşulmaya başlandı. Ama bunlar zaten bilinen şeylerdi. Sektör açısından malumun ilanı oldu. Bu yaşananlar sanat camiasında çaresizlikle kabullenilmişti. Ben yıllar önce bunu dile getirmiştim. Bu süreçten destek alan oyuncular ben de başıma gelenleri söyleyeyim diye açıklamalarda bulunuyor. Ayşe Barım'a bağımlı kalınırsa yetersiz kalınır. O ismin de yetiştirdiği, yerleştirdiği menajerler var. İşin ucunun yurt dışı ayağını da duyuyoruz. Oradan fon veriliyor. Önce Ayşe Barım'a, ondan da kendi yetiştirdiği, sisteme yerleştirdiği menajerlere gidiyor diye duyuyoruz.

Tehdit, şantaj ve benzeri şekilde tekelleşme oluşturmak suçtur. Bu yargının alanı tabi, ama duyunca şaşırmıyorum. Konunun aşk boyutu ile magazinleştirilerek kapattırılmaya, sulandırılmaya çalışılması da belki bir taktik. Bu da ihtimal olabilir. Bunlar tekelleşme ile sektörü seçeneksiz bırakıyor, gençlerin önünü kapatıyor. Sektör bir türlü yenilenemiyor.

"Sanatçı muhalif olmalı diye bir şey uydurmuşlar"


'Sanatçı muhalif olmalı' şeklinde oluşturulan algıya da sert karşılık veren Haktanır
, "Sanatçı hakkaniyetle muhalefet ederse muhalif olsun. Ama ideolojik bağnazlıkla bunu yaparsa kabul etmiyorum. Kendi konfor alanını sağlama alarak bunun yapılması hiç doğru değildir. Sanatçı muhalif olmalı diye sloganik bir şey uydurmuşlar. Ben muhalif değilim kardeşim. Eleştirim varsa, hükümeti eleştiriyorum. Ama topyekun bir eleştiri olamaz. Bunu reddediyorum."
diye konuştu.



#Ayşe Barım
#Sanat
#Burak Haktanır

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