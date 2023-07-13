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Oyuncu Burak Haktanır Boğaziçi Akademisyenlerine gideceğini söyleyen Müfit Can Saçıntı'yı Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeye çağırdı

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenlerini ziyaret etmek istediğini söyledi. Akademisyenlere saygı duyduğunu söyleyen Saçıntı'ya oyuncu Burak Haktanır'dan cevap geldi. Haktanır, Saçıntı'nın paylaşımına "Hocam 188 haftadır dimdik duran Diyarbakır Anneleri’nin onurlu direnişi ve bekleyişi de son derece kıymetli. Bence bir gün ansızın onları da ziyarete gidebiliriz. Toplumsal olaylara son derece duyarlı oyuncu arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmaz belki." sözleriyle cevap verdi.

17:06 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Akademisyenlerini ziyaret edeceğini açıklayan oyuncu Müfit Can Saçıntı'yı ve oyuncu arkadaşlarını 188 haftadır evlat nöbetinde olan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Akademisyenlerini ziyaret edeceğini açıklayan oyuncu Müfit Can Saçıntı'yı ve oyuncu arkadaşlarını 188 haftadır evlat nöbetinde olan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenlerini ziyaret edeceğini söyledi.

Akademisyenlere saygı duyduğunu söyleyen Saçıntı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım pek çoğuyla dünya görüşü olarak anlaşamayız.Benim, bilgim yetmez, tartışamayız. Herhalde, aynı şarkıları dinlemeyiz, aynı yemekleri beğenmeyiz. Amma velakin gelin duyun ki; Ben bu “Boğaziçi Hocaları”na pek saygı duyuyorum. 132 haftadır dimdik duruyorlar. Kar demiyorlar, kış demiyorlar, dimdik duruyorlar. 132 hafta nerden saysan yaklaşık 1000 gün eder. Yaz demiyorlar, sıcak demiyorlar, dimdik duruyorlar. Hani binde bir derler ya,
Bu bin küsur gün içinde bir gün, ben de, 5-10 Anayasa kitapçığı alacağım yanıma… “Boğaziçi Hocaları”nı ziyarete gideceğim. Beni girişte engellemeye çalışan görevlilere, polise, Anayasa kitapçığı hediye edeceğim. Yalnız gideceğim. Sosyal medyada “canlı yayın” açıp, yayını izleyen binlerce canla birlikte, yalnız gideceğim! Ne zaman gideceğimi şimdi söylemeyeceğim; Bir anda, ansızın gelebilirim"

Oyuncu Burak Haktanır Diyarbakır annelerini hatırlattı

Saçıntı'nın bu sözlerine Oyuncu Burak Haktanır'dan cevap geldi. Haktan yaptığı paylaşımla Boğaziçi Akademisyenlerini ziyaret edeceğini açıklayan Müfit Can Saçıntı ve arkadaşlarını Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Haktanır, şunları söyledi:

"Hocam 188 haftadır dimdik duran Diyarbakır Anneleri’nin onurlu direnişi ve bekleyişi de son derece kıymetli. Bence bir gün ansızın onları da ziyarete gidebiliriz. Toplumsal olaylara son derece duyarlı oyuncu arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmaz belki."


#Burak Haktan
#Müfit Can Saçıntı
#Diyarbakır anneleri
23 dakika önce
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