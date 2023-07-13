Oyuncu Burak Haktanır Boğaziçi Akademisyenlerine gideceğini söyleyen Müfit Can Saçıntı'yı Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeye çağırdı

Oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Akademisyenlerini ziyaret edeceğini açıklayan oyuncu Müfit Can Saçıntı'yı ve oyuncu arkadaşlarını 188 haftadır evlat nöbetinde olan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeye çağırdı.
Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenlerini ziyaret edeceğini söyledi.
Akademisyenlere saygı duyduğunu söyleyen Saçıntı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Oyuncu Burak Haktanır Diyarbakır annelerini hatırlattı
Saçıntı'nın bu sözlerine Oyuncu Burak Haktanır'dan cevap geldi. Haktan yaptığı paylaşımla Boğaziçi Akademisyenlerini ziyaret edeceğini açıklayan Müfit Can Saçıntı ve arkadaşlarını Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeye çağırdı.
Haktanır, şunları söyledi: