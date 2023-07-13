Oyuncu Burak Haktanır Boğaziçi Akademisyenlerine gideceğini söyleyen Müfit Can Saçıntı'yı Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeye çağırdı

"Sanırım pek çoğuyla dünya görüşü olarak anlaşamayız.Benim, bilgim yetmez, tartışamayız. Herhalde, aynı şarkıları dinlemeyiz, aynı yemekleri beğenmeyiz. Amma velakin gelin duyun ki; Ben bu “Boğaziçi Hocaları”na pek saygı duyuyorum. 132 haftadır dimdik duruyorlar. Kar demiyorlar, kış demiyorlar, dimdik duruyorlar. 132 hafta nerden saysan yaklaşık 1000 gün eder. Yaz demiyorlar, sıcak demiyorlar, dimdik duruyorlar. Hani binde bir derler ya,